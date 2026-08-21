Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रेग्नेंट नहीं हैं करीना कपूर, तीसरी प्रेग्नेंसी की खबरों को बताया 'झूठा'

प्रेग्नेंट नहीं हैं करीना कपूर, तीसरी प्रेग्नेंसी की खबरों को बताया 'झूठा'

करीना कपूर का सोशल मीडिया पर एक वीडिया सामने आया था, जिसे देखने के बाद लोगों ने उनकी तीसरी प्रेग्नेंसी के कयास लगाने शुरू कर दिए थे. ऐसे में अब इस मामले पर एक्ट्रेस की ओर से रिएक्शन आया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 21 Aug 2026 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की बेबो यानी कि करीना कपूर किसी फिल्म को लेकर चर्चा में नहीं हैं. बल्कि एक्ट्रेस ने अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी की खबरों से मीडिया में खलबली मचा दी. उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्हें देखकर लोगों ने प्रेग्नेंसी के कयास लगाने शुरू कर दिए थे. ऐसे में अब इस मामले पर एक्ट्रेस की टीम की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है और इसे झूठा बताया गया है. 

दरअसल, तीसरी प्रेग्नेंसी की खबरों की चर्चा के बीच करीना कपूर की टीम की ओर से रिएक्शन सामने आया है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, करीना कपूर की टीम की ओर से तीसरी प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर रिएक्शन सामने आया है. टीम ने बताया कि करीना प्रेग्नेंट नहीं हैं और प्रेग्नेंसी की खबरों को झूठा बताया है. 

यह भी पढ़ें: Toxic के 8 घंटे में बिके 91 हजार से ज्यादा टिकट्स, ओपनिंग डे पर हिंदी में लगाएगी हाफ सेंचुरी?

वायरल वीडियो में दिखा था बेबी बंप!

करीना कपूर को फ्राइडे को जिम के बाहर स्पॉट किया गया था, जहां से उनका एक वीडियो सामने आया था. इसमें एक्ट्रेस को जिम से बाहर आते पैप्स ने कैमरे में कैद कर लिया. फिर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने नोटिस किया कि एक्ट्रेस का इसमें बेबी बंप दिख रहा है, जिसके बाद उनकी तीसरी प्रेग्नेंसी खबरों ने तूल पकड़ लिया. हालांकि, अब एक्ट्रेस की टीम की ओर से इसे साफ कर दिया गया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

फैमिली संग हॉलीडे मना कर लौटी हैं करीना कपूर

गौरतलब है कि करीना कपूर हाल ही में फैमिली के साथ वेकेशन पर गई थीं. उन्होंने बीच से सैफ के साथ अपनी सिजलिंग तस्वीरें भी साझा की थी, जो इंटरनेट पर आते ही छा गई थीं. इसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था. इसमें उनकी कमाल की केमिस्ट्री देखने के लिए मिली थी. एक्ट्रेस ने बीच पर सैफ का 56वां जन्मदिन बच्चों और पति के साथ मनाया था. 

यह भी पढ़ें: रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'

करीना कपूर नहीं चाहतीं और बच्चे

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, करीना कपूर ने अपने पुराने इंटरव्यू में बच्चे और फैमिली प्लानिंग को लेकर बात की थी और बताया था कि उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए हैं. एक्ट्रेस ने कहा था कि सैफ अपनी पहली शादी अमृता सिंह से दो बच्चों सारा और इब्राहिम अली खान के पिता हैं. वोग से बात करते हुए करीना ने कहा था, 'सैफ को हर दशक में एक बच्चा हुआ है, बीस, तीस, चालीस और अब पचास की उम्र में.'

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 21 Aug 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
प्रेग्नेंट नहीं हैं करीना कपूर, तीसरी प्रेग्नेंसी की खबरों को बताया 'झूठा'
प्रेग्नेंट नहीं हैं करीना कपूर, तीसरी प्रेग्नेंसी की खबरों को बताया 'झूठा'
बॉलीवुड
राज कपूर संग काम करने के लिए रोने लगी थीं संजय दत्त की मां नरगिस, इस एक्टर से किया था झूठा वादा
राज कपूर संग काम करने के लिए रोने लगी थीं नरगिस, इस एक्टर से किया था झूठा वादा
बॉलीवुड
Toxic के 8 घंटे में बिके 91 हजार से ज्यादा टिकट्स, ओपनिंग डे पर हिंदी में लगाएगी हाफ सेंचुरी?
Toxic के 8 घंटे में बिके 91 हजार से ज्यादा टिकट्स, ओपनिंग डे पर हिंदी में लगाएगी हाफ सेंचुरी?
बॉलीवुड
'किल' के बाद फिर भौकाल काटेंगे राघव जुयाल, 'द पैराडाइज' पर बोले- ये बहुत जबरदस्त होने वाली है
फिर भौकाल काटेंगे राघव जुयाल, 'द पैराडाइज' पर बोले- ये बहुत जबरदस्त होने वाली है
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Chitra Tripathi: Nripendra Mishra...Champat Rai के टारगेट पर क्यों आए? | Donation Scam
Chirag Paswan Exclusive: CM Samrat को लिखी चिट्ठी का क्या राज? EXCLUSIVE बातचीत में खुला राज!
Sandeep Chadhary: राष्ट्रगीत बहाना...मुस्लिम वोटबैंक पर निशाना? | Vande Mataram Row| BJP | Congress
Sugar Price Hike: चीनी के दाम बढ़े तो सरकार ने कसी लगाम, स्टॉक पर रोक | Breaking | New Price
Chitra Tripathi: 2 छंद Vs 6 छंद, राष्ट्रगीत पर जंग क्योंं? विश्लेषकों का विश्लेषण| Vande Mataram Row
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु: DMK ने ठुकराया विजय सरकार की मुफ्त गाड़ियों का ऑफर, जानें मामला
तमिलनाडु: DMK ने ठुकराया विजय सरकार की मुफ्त गाड़ियों का ऑफर, जानें मामला
बिहार
राहुल गांधी के धरना पर गिरिराज सिंह, 'एक पागल होता है और एक…'
राहुल गांधी के धरना पर गिरिराज सिंह, 'एक पागल होता है और एक…'
साउथ सिनेमा
Irumudi X Review: रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'
रवि तेजा का दमदार कमबैक, 'इरुमुडी' देख क्रेजी हुए फैंस, बताया- 'ब्लॉकबस्टर'
क्रिकेट
भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच
भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बदला श्रीलंका का कोच
विश्व
पाक हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन पर MEA की प्रतिक्रिया, कहा- उचित जवाब..
पाक हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन पर MEA की प्रतिक्रिया, कहा- उचित जवाब..
शिक्षा
दिल्ली में 9वीं की तीसरी भाषा का नियम वापस, R3 में फेल होने पर भी दे सकेंगे 10वीं बोर्ड
दिल्ली में 9वीं की तीसरी भाषा का नियम वापस, R3 में फेल होने पर भी दे सकेंगे 10वीं बोर्ड
क्रिकेट
कोलंबो से आई तस्वीरों ने बढ़ाई कुलदीप यादव की टेंशन, जानें पूरा मामला
कोलंबो से आई तस्वीरों ने बढ़ाई कुलदीप यादव की टेंशन, जानें पूरा मामला
एग्रीकल्चर
क्या किसानों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपये? जानें पीएम किसान योजना का सच
क्या किसानों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपये? जानें पीएम किसान योजना का सच
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget