करीना कपूर खान ने को-एक्टर को बताया 'प्रोफेसर', इस तरह किया बर्थडे विश
Kareena Kapoor: करीना कपूर ने अपनी फिल्म ‘जाने जान’ के को-स्टार को सोशल मीडिया पर प्यारा बर्थडे विश किया. ये फिल्म दोनों का पहला प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने स्क्रीन शेयर की था.
एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपनी फिल्म ‘जाने जान’ के को-स्टार जयदीप अहलावत के लिए सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा बर्थडे पोस्ट किया है. उन्होंने जयदीप की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे प्रोफेसर… आप बेस्ट हैं… बहुत सारा प्यार…' फैंस ने इस पोस्ट को खूब पसंद किया और दोनों की कैमिस्ट्री की भी जमकर तरीफ की है.
‘जाने जान’ में पहली बार साथ
‘जाने जान’ करीना और जयदीप का पहला प्रोजेक्ट था जिसमें दोनों ने स्क्रीन शेयर की थी. सुजॉय घोष के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजय वर्मा लीड रोल में थे जबकि सौरभ सचदेवा, लिन लैशराम और नायशा खन्ना सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. फिल्म के जरिए करीना ने फिर एक बार अपनी एक्टिंग की वर्सेटिलिटी दिखाई थी.
फिल्म की टीम और म्यूजिक
फिल्म 12th स्ट्रीट एंटरटेनमेंट और नॉर्दर्न लाइट्स फिल्म्स के बैनर तले क्रॉस पिक्चर्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के सहयोग से बनी थी. जय शेवाकरमानी, अक्षय पुरी, ह्यूनवू थॉमस किम, शोभा कपूर और एकता कपूर इस प्रोडक्शन टीम का हिस्सा थे. फिल्म का म्यूजिक सचिन-जिगर ने दिया था. जबकि सिनेमैटोग्राफी अविक मुखोपाध्याय और एडिटिंग उर्वशी सक्सेना ने संभाली थी.
View this post on Instagram
फिल्म की कहानी
‘जाने जान’ एक सिंगल मदर माया के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक मर्डर केस में फंस जाती है. माया अपने अकेले रहने वाले पड़ोसी नरेन की मदद से इस मुश्किल से बाहर निकलती है. नरेन एक शानदार गणित टीचर है और फिल्म में उसकी अनोखी सोच और सहायता कहानी को खास बनाती है.
अपकमिंग प्रोजेक्ट
करीना जल्द ही मेघना गुलजार की फिल्म ‘दायरा’ में लीड रोल में नजर आएंगी. ये एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है जिसमें पहली बार उनका स्क्रीन शेयर पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ होगा. करीना ने सोशल मीडिया पर इसकी शूटिंग पूरी होने का अपडेट भी दिया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL