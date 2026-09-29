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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरीना कपूर के शो में दिखेंगी शाहिद कपूर की पत्नी मीरा, यूजर्स बोले- इस कोलैब का सोचा ही नहीं था

करीना कपूर के शो में दिखेंगी शाहिद कपूर की पत्नी मीरा, यूजर्स बोले- इस कोलैब का सोचा ही नहीं था

करीना कपूर के शो में इस बार खास गेस्ट शामिल होने वाले हैं. एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करके बताया कि इस बार उनके शो में मीरा राजपूत और पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Sep 2026 09:52 PM (IST)
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एक्ट्रेस करीना कपूर एक बार फिर अपना शो 'व्हाट वुमेन वांट' लेकर आ रही हैं. इस बार का शो काफी धमाकेदार होने वाला है. करीना कपूर ने शो में आने वाले गेस्ट के बारे में बताया है. इस बार शो में मीरा राजपूत नजर आने वाली हैं. इसके अलावा पंकज त्रिपाठी भी नजर आएंगे.

करीना कपूर ने इंस्टा स्टोरी पर फोटोज शेयर की. इस फोटो में पंकज त्रिपाठी संग पोज देती दिखीं. करीना ने लिखा- पंकज भैया के साथ पाउट. वहीं दूसरे फोटो में करीना मीरा राजपूत संग पोज देती नजर आ रही हैं. उन्होंने लिखा- लवली मीरा के साथ आज का शो. फोटो में मीरा को व्हाइट कलर के ऑफ शोल्डर टॉप में देखा जा सकता है. इसके साथ उन्होंने लेदर स्कर्ट पहनी थी और बालों को खुला रखा. उन्होंने लाइट मेकअप से लुक कंप्लीट किया. वहीं करीना कपूर रेड कलर के टॉप और मैरून लेदर स्कर्ट में दिखी. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयर स्टाइल बनाई है. 

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यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

उनकी इस पोस्ट पर यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- इस कोलैब के बारे में तो सोचा ही नहीं था. जबरदस्त, ये तो सोच से परे है और गॉर्जियस कॉम्बिनेशन है. वहीं एक यूजर ने लिखा- क्या, ये कोलैब  है. हे भगवान, दोनों को साथ में देखने का इंतजार है.


करीना कपूर के शो में दिखेंगी शाहिद कपूर की पत्नी मीरा, यूजर्स बोले- इस कोलैब का सोचा ही नहीं था


करीना कपूर के शो में दिखेंगी शाहिद कपूर की पत्नी मीरा, यूजर्स बोले- इस कोलैब का सोचा ही नहीं था

बता दें कि करीना कपूर और शाहिद कपूर एक्स कपल हैं. दोनों 2004 में फिल्म फिदा के सेट पर करीब आए थे. दोनों की लव लाइफ काफी चर्चा में रही. उनकी जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते थे. लेकिन 2007 में कपल अलग हो गया. फिल्म जब वी मेट की शूटिंग के दौरान दोनों का ब्रेकअप हो गया था.

इसके बाद दोनों अपनी-अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए. करीना ने एक्टर सैफ अली खान के साथ शादी कर ली. करीना और सैफ दो बेटों जेह और तैमूर के पेरेंट हैं. वहीं शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत संग शादी की. शाहिद और मीरा दो बच्चे एक बेटी मीशा और एक बेटा जैन के पेरेंट हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Sep 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR
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