'पूरी जिंदगी साथ बितानी है', 14वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर करीना ने सैफ पर लुटाया प्यार

बॉलीवुड के पावर कपल करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को आज, 16 अक्टूबर को 14 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर करीना ने अपने पति सैफ पर खूब प्यार लुटाया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए प्यार भरा कैप्शन भी लिखा. करीना की इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं.

सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कपल की एनिवर्सरी की बधाई दी.

करीना कपूर का प्यार भरा पोस्ट

करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर सैफ अली खान के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें कुछ थ्रोबैक फोटोज भी शामिल हैं. वहीं, कुछ तस्वीरों में ये कपल अपने बच्चों तैमूर और जेह के साथ भी नजर आ रहा है. एक तस्वीर में सैफ करीना को किस करते दिखाई दे रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ करीना ने अपने रिश्ते के 14 साल पूरे होने पर प्यार जाहिर किया और बताया कि उनके साथ अभी पूरी जिंदगी बितानी बाकी है.

करीना ने कैप्शन में लिखा, 'जिंदगी का एक और साल साथ गुजरा, अब पूरी उम्र साथ बितानी है.' करीना की इस पोस्ट पर मलाइका अरोड़ा ने दिल वाले इमोजी भेजे. फैंस भी इस जोड़ी को बधाई दे रहे हैं.

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सबा पटौदी ने भाई-भाभी को दी बधाई

सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने कपल को शादी की 14वीं सालगिरह की बधाई देते हुए कई पुरानी तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सालगिरह मुबारक हो! आप दोनों का आने वाला सफर और भी खूबसूरत सालों से भरा हो, जिनमें संजोने के लिए ढेर सारी यादें हों. बेबो, परिवार में आपका एक बार फिर स्वागत है. आपने खान परिवार को पूरा कर दिया!'

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डेटिंग के बाद रचाई शादी

बता दें, करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी 16 अक्टूबर 2012 को हुई थी. दोनों की नजदीकियां साल 2007 में फिल्म 'टशन' के सेट पर बढ़ी थीं, जिसके बाद उन्होंने करीब 5 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. कपल के के दो बेटे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान.