ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरीना ने बहन करिश्मा के 'जुबैदा' लुक किया रीक्रिएट, बोलीं- 'हम दोनों का टेस्ट अच्छा है'

करीना ने बहन करिश्मा के 'जुबैदा' लुक किया रीक्रिएट, बोलीं- 'हम दोनों का टेस्ट अच्छा है'

एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'दायरा' के प्रमोशन के दौरान अपनी बहन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के 'जुबैदा' लुक को रीक्रिए किया. उन्होंने इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Sep 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं, जो जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है. हाल ही में 'दायरा' के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपनी बहन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के 'जुबैदा' लुक को रीक्रिए किया. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

करीना ने बहन करिश्मा के लुक को किया रीक्रिएट
करीना कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अपनी और करिश्मा की 'जुबैदा' वाली तस्वीर का एक कोलाज शेयर किया. उनकी तस्वीर के साथ फिल्म 'जुबैदा' से करिश्मा कपूर की एक तस्वीर है, जिसमें उन्हें वैसी ही मल्टीकलर साड़ी में देखा जा सकता है.

करीना ने पोस्ट शेयर कर लिखा, 'मुझे हमेशा से पता था कि हमारी पसंद अच्छी है... सिस्टर्स फॉरएवर.'

करीना ने बहन करिश्मा के 'जुबैदा' लुक किया रीक्रिएट, बोलीं- 'हम दोनों का टेस्ट अच्छा है

ये भी पढ़ेंः फ्राइडे को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को भी दी मात, आते ही फुस्स हुई 'हैवान', जानें-कलेक्शन

बता दें, करिश्मा ने फिल्म 'जुबैदा' के गाने 'धीमे धीमे गाऊं' में ये साड़ी पहनी थी. वहीं करीना का ये लुक सोशल मीडिया पर छा गया है. साड़ी में वो बला की खूबसूरत लगीं. उन्होंने इसी लुक में अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

'दायरा' के बारे में
फिल्म 'दायरा' की बात करें, तो इसे मेघना गुलजार ने निर्देशित किया है, लेखन यश केसवानी, सीमा अग्रवाल और मेघना गुलजार ने किया है. वहीं, जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज मिलकर प्रोड्यूस करेंगे. सच्ची घटनाओं से प्रेरित ये फिल्म अपराध, सजा,और दो पुलिस ऑफिसर की अलग-अलग सोच के इर्द-गिर्द घूमती है.

फिल्म में करीना कपूर खान डीसीपी अजूनी कोहली और पृथ्वीराज सुकुमारन डीसीपी रमन कुमार की भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म के जरिए करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी फिल्म?
जंगली पिक्चर्स और डॉ. जयंतीलाल गडा (पेन स्टूडियोज) ने फिल्म का निर्माण किया है और पेन मरुधर इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं. ये फिल्म 18 सितंबर को हिंदी और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ेंः नानी की 'द पैराडाइज' बिना ट्रेलर के होगी रिलीज, रनटाइम भी हुआ रिवील

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
फ्राइडे को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को भी दी मात, आते ही फुस्स हुई 'हैवान', जानें-कलेक्शन
फ्राइडे को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को भी दी मात, आते ही फुस्स हुई 'हैवान'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल बरकरार, 8वें दिन 150 करोड़ के हुई पार, 'आवारापन 2' के उड़ा दिए परखच्चे
'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल बरकरार, 8वें दिन 150 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'मां का प्यार कोर्ट को कैसे समझाऊं?, बेटे की कब्र पर फूट-फूटकर रोईं सेलिना जेटली
बेटे की कब्र पर फूट-फूटकर रोईं सेलिना जेटली, देखें वीडियो
बॉलीवुड
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS में नहीं बुलाया तो सुलगा बांग्लादेश, रिश्ते बिगाड़ रहा, बोला- '101 MoU...'
BRICS में नहीं बुलाया तो सुलगा बांग्लादेश, रिश्ते बिगाड़ रहा, बोला- '101 MoU...'
दिल्ली NCR
BRICS समिट को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध
BRICS समिट को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध
इंडिया
CJP ने 5 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाई कमेटी, जारी कर दी लिस्ट
CJP ने 5 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाई कमेटी, जारी कर दी लिस्ट
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
इंडिया
अब क्या करने जा रहे सोनम वांगुचक? अभिजीत दीपके भी साथ, किया बड़ा ऐलान
अब क्या करने जा रहे सोनम वांगुचक? अभिजीत दीपके भी साथ, किया बड़ा ऐलान
दिल्ली NCR
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खराब खाने को लेकर प्रदर्शन
एग्रीकल्चर
गमले में उगानी है शकरकंद? इन बातों का रखें खास ध्यान
गमले में उगानी है शकरकंद? इन बातों का रखें खास ध्यान
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget