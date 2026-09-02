पृथ्वीराज से 9 गुना ज्यादा अमीर हैं करीना, जानें 'दायरा' स्टार्स की नेटवर्थ

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपृथ्वीराज सुकुमारन से 9 गुना ज्यादा अमीर हैं करीना कपूर खान, जानें 'दायरा' स्टार्स की नेटवर्थ

पृथ्वीराज सुकुमारन से 9 गुना ज्यादा अमीर हैं करीना कपूर खान, जानें 'दायरा' स्टार्स की नेटवर्थ

पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर खान फिल्म 'दायरा' लेकर आ रहे हैं. जल्द ही ये फिल्म रिलीज होगी. इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं दोनों स्टार्स की नेटवर्थ पर.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Sep 2026 06:51 PM (IST)
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बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस करीना कपूर खान और साउथ के दमदार अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. दोनों स्टार्स की अपकमिंग फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है. इसका डायरेक्शन मेघना गुलजार ने किया है. हाल ही में इस क्राइम थ्रिलर मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दायरा के इन दोनों मुख्य कलाकारों के पास कितनी दौलत है? आइए जानते हैं कि आखिर करीना अपने को-एक्टर पृथ्वीराज से कितनी अमीर हैं?

पृथ्वीराज सुकुमारन की नेटवर्थ

43 वर्षीय पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2002 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म 'नंदनम' से की थी. एक्टर बॉलीवुड में भी नजर आ चुके हैं. उनकी चर्चित फिल्मों में 'जन गण मन', 'अय्यप्पन कोशी', 'कोल्ड केस', 'थिराककथा', 'क्लासमेट्स' और 'पोक्किरी राजा' आदि शामिल है.

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पृथ्वीराज सुकुमारन से 9 गुना ज्यादा अमीर हैं करीना कपूर खान, जानें 'दायरा' स्टार्स की नेटवर्थ

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म के लिए एक्टर 4 से 10 करोड़ रपये तक चार्ज करते हैं. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 54 करोड़ रुपये है. मुंबई के पाली हिल में उनके पास 17 करोड़ रुपये कीमत का एक घर है. वहीं कोच्चि में भी उनका एक लग्जरी बंगला है. एक्टर लेम्बोर्गिनी उरुस, रेंज रोवर वोग, लैंड रोवर डिफेंडर 110 और पोर्श कैयेन जैसी लग्जरी गाड़ियों के मालिक भी हैं.

करीना कपूर खान की नेटवर्थ

करीना कपूर खान ने अपना डेब्यू साल 2000 की फिल्म 'रिफ्यूजी' से किया था. एक्ट्रेस ने फैंस के बीच अपनी पहचान 'कभी खुशी कभी गम', 'बजरंगी भाईजान', 'जब वी मेट', 'क्रू', 'चमेली', 'ऐतराज', 'हलचल', 'गुड न्यूज', 'गोलमाल रिटर्न्स' और 'थ्री इडियट्स' जैसी फिल्मों से बनाई है. करीना कपूर एक फिल्म के लिए 10 से 15 करोड़ रूपये तक की रकम लेती हैं. वो बॉलीवुड की सबसे रईस एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. CNBCTV18 की रिपोर्ट की माने तो करीना की कुल संपत्ति 485 करोड़ रुपये है जो पृथ्वीराज की नेटवर्थ से 9 गुना ज्यादा है.

पृथ्वीराज सुकुमारन से 9 गुना ज्यादा अमीर हैं करीना कपूर खान, जानें 'दायरा' स्टार्स की नेटवर्थ

करीना के कार कलेक्शन में एलएक्स 470, मर्सिडीज बेंज एस क्लास, रेंज रोवर स्पोर्ट एसयूवी और ऑडी क्यू 7 जैसी गाड़ियां शामिल हैं. वहीं बांद्रा में एक्ट्रेस जिस में घर में अपने परिवार के साथ रहती हैं उसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan
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