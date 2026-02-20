करीना कपूर की ‘शाम की चाय’ ने बचपन की यादें की ताजा, पारले-जी बिस्किट के साथ शेयर की फोटो

बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल के साथ-साथ सादगी भरे अंदाज के लिए भी खास पहचान रखती हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को अपनी शाम की दिनचर्या की एक झलक दिखाई, जो बहुत ही सादा और प्यारी थी. जिसने फैंस के दिलों को छू लिया.

करीना कपूर ने शेयर की खास पोस्ट

करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी 'शाम की चाय' की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक कप गरमा-गरम चाय के साथ सिंपल लेकिन बेहद पसंदीदा पारले-जी बिस्किट नजर आए. इस छोटी-सी तस्वीर ने लोगों की बचपन की यादों तो ताजा कर दिया. तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'शाम की चाय पार्ले जी के साथ, ये कुछ और ही है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूं.'

सिंपल फूड खाना पसंद करती हैं करीना

खास बात ये थी कि ये सिंपल सा नाश्ता करीना की लाइफस्टाइल में बिल्कुल फिट बैठता है. वो कई सालों से कहती आई हैं कि उनकी डाइट सख्त जरूर है, लेकिन असल जिंदगी के मुताबिक है. मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर की सलाह से करीना घर का बना सिंपल खाना खाने पर जोर देती हैं और खुद को छोटी-छोटी खुशियों से दूर नहीं रखतीं. घी खाना, मौसमी फल लेना और संतुलित मात्रा में भोजन करना. उनका फोकस हमेशा संतुलन पर रहा है, न कि बहुत ज्यादा सख्ती करने पर.

