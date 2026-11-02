ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरीना कपूर ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश, फिल्म 'किंग' को लेकर दिया हिंट

करीना कपूर ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश, फिल्म 'किंग' को लेकर दिया हिंट

करीना कपूर ने शाहरुख खान को बर्थडे विश किया. उन्होंने शाहरुख संग एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की और लिखा- हैप्पी बर्थडे किंग.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Nov 2026 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

शाहरुख खान 61 साल के हो गए हैं. 2 नवंबर को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बॉलीवुड से उन्हें सभी विश कर रहे हैं. एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी शाहरुख खान को बर्थडे विश किया. करीना ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है. इसमें शाहरुख और करीना डांसिंग पोज देते नजर आ रहे हैं. बर्थडे विश के साथ करीना ने 'किंग' को लेकर एक हिंट भी दिया है.

पोस्ट के कैप्शन में करीना कपूर ने लिखा- हैप्पी बर्थडे किंग. राज्य के हमेशा रहने वाले रूलर. चलिए साथ में डांस करते हैं. इंतजार नहीं हो रहा 24 दिसंबर का. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, फराह से लेकर अजय देवगन तक ने सुपरस्टार को किया विश
Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, तमाम सेलेब्स ने सुपरस्टार को किया विश
बॉलीवुड
'रामायणम्' ने काटा गदर, बनी 2026 की बॉलीवुड की तीसरी हाईएस्ट एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म
'रामायणम्' ने काटा गदर, बनी 2026 की बॉलीवुड की तीसरी हाईएस्ट एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म
बॉलीवुड
'धुरंधर'-'लगान' से 'मोहब्बतें' तक, ये हैं भारत की 10 सबसे लंबी फिल्में, दो हैं 4 घंटे से ज्यादा बड़ी
'धुरंधर'-'लगान' से 'मोहब्बतें' तक, ये हैं भारत की 10 सबसे लंबी फिल्में
बॉलीवुड
‘आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, माफी मांगिए’, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान ख़ान को लगाई कड़ी फटकार
‘आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, माफी मांगिए’, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान ख़ान को लगाई कड़ी फटकार

करीना-शाहरुख का डांस

बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज है. खबरें हैं कि फिल्म में करीना कपूर का शाहरुख संग एक डांस नंबर देखने को मिलेगा. खबरें थीं कि करीना और शाहरुख ने 27 अक्टूबर को डांस की शूटिंग शुरू की थी. डांस को वैभवी मर्चेंट कोरियोग्राफ कर रही हैं. मेकर्स ने इसे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की है. लेकिन करीना की पोस्ट से ये हिंट जरूर मिल रहा है कि दोनों साथ में फिल्म में डांस करते दिखेंगे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

फिल्म से शाहरुख का फर्स्ट लुक पहले ही रिलीज हो गया था. अब फिल्म का पहला गाना 'तू मिल जाए' भी रिलीज हो गया. शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर रात 12 बजे किंग का पहला गाना रिलीज हुआ. इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण नजर आ रहे हैं. दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला है. दीपिका और शाहरुख की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. गाने को भी बहुत पंसद किया जा रहा है.

गाना शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, 'ये दौर इश्क का नसीब वालों को मिलता है...जहां बारूद की खुशबू में गुलाब खिलता है.' इस गाने को अरिजीत सिंह, मधूबंती बागची ने अपनी आवाज दी है. एड शिरीन ने इंग्लिश में रैप किया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, फराह से लेकर अजय देवगन तक ने सुपरस्टार को किया विश
Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, तमाम सेलेब्स ने सुपरस्टार को किया विश
बॉलीवुड
'रामायणम्' ने काटा गदर, बनी 2026 की बॉलीवुड की तीसरी हाईएस्ट एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म
'रामायणम्' ने काटा गदर, बनी 2026 की बॉलीवुड की तीसरी हाईएस्ट एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म
बॉलीवुड
'धुरंधर'-'लगान' से 'मोहब्बतें' तक, ये हैं भारत की 10 सबसे लंबी फिल्में, दो हैं 4 घंटे से ज्यादा बड़ी
'धुरंधर'-'लगान' से 'मोहब्बतें' तक, ये हैं भारत की 10 सबसे लंबी फिल्में
बॉलीवुड
‘आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, माफी मांगिए’, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान ख़ान को लगाई कड़ी फटकार
‘आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, माफी मांगिए’, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान ख़ान को लगाई कड़ी फटकार
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
विश्व
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
फूड
Mooli Paratha Tips: मूली के पराठे बेलते समय फट क्यों जाते हैं? आटा लगाते समय करें ये काम
मूली के पराठे बेलते समय फट क्यों जाते हैं? आटा लगाते समय करें ये काम
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget