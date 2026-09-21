हिंदी सिनेमा की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा करीना कपूर खान ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने दादा राज कपूर और बड़ी बहन करिश्मा कपूर की तरह ही नाम कमाया है. फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए करीना को ढाई दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है. आज एक्ट्रेस 46 साल की हो चुकी हैं. उन्होंने अपना करियर 20 साल की उम्र में शुरू किया था और बीते 26 सालों में उन्होंने अपने कई किरदारों और कई फिल्मों से फैंस के दिलों में गहरी जगह बनाई है.

करीना कपूर ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत के साथ ही फैंस का ध्यान खींच लिया था. इसके बाद वो समय बढ़ने के साथ अपनी स्थिति मजबूत करती गई और देखते ही देखते बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गईं. बड़े पर्दे पर निगेटिव किरदार भी निभा चुकीं करीना ने न सिर्फ अपनी दमदार अदाकारी बल्कि जबरदस्त खूबसूरती से भी फैंस को दीवाना बनाया. उन्हें कभी भारत की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब भी मिला था. आइए आज उनके जन्मदिन पर उनकी कुछ खास बातें जानते हैं.

दादा ने दिया था नाम, मां ने बदला

करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को अभिनेता रणधीर कपूर और एक्ट्रेस बबीता के घर मुंबई में हुआ था. आज 46 साल की हो चुकी करीना का नाम उनके दादा और दिग्गज कलाकार राज कपूर ने सिद्धिमा रखा था. हालांकि बाद में इसे उनकी मां बबीता ने बदला दिया था. बबीता ने बुक एना कैरेनिना से प्रेरित होकर अपनी छोटी बेटी को करीना नाम दिया था.

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16 साल पहले मिला था भारत की सबसे खूबसूरत महिला का सम्मान

करीना कपूर 46 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. उनकी खूबसूरती की तारीफ न सिर्फ आम फैंस बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स भी करते हैं. 16 साल पहले यानी साल 2010 में करीना को पीपल मैगजीन ने भारत की सबसे खूबसूरत महिला का सम्मान दिया था.

इस फिल्म में पहनी थी 138 ड्रेसेस

करीना के नाम ये रिकॉर्ड भी दर्ज है कि वो एक फिल्म में सबसे ज्यादा ड्रेस पहनने वाली एक्ट्रेस हैं. साल 2012 की फिल्म 'हीरोइन' में एक्ट्रेस ने 138 डिजाइनर ड्रेसेज पहनी थीं.

2000 में अभिषेक बच्चन संग किया था डेब्यू

करीना कपूर का डेब्यू ऋतिक रोशन की पहली फिल्म 'कहो ना प्यार है' से होने वाला था. उन्होंने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में किसी विवाद की वजह से वो इससे पीछे हट गई थीं. इसके बाद करीना ने अपने कदम फिल्मी दुनिया में साल 2000 की फिल्म रिफ्यूजी' से रखे थे. इसमें उनके अपोजिट अहम रोल में अभिषेक बच्चन नजर आए थे. ये करीना के साथ-साथ अभिषेक की भी डेब्यू फिल्म थी.

करीना कपूर की बेहतरीन फिल्में

करीना कपूर को पहली बड़ी और खास पहचान फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' से मिली थी. इसके बाद वो 'चमेली' जैसी फिल्म में सेक्स वर्कर के किरदार से छा गईं. फिर उन्होंने 'जब वी मेट' में एक अलग अंदाज दिखाया. इसके बाद 'थ्री इडियट्स' से भी फैंस का दिल जीत लिया. उनकी अन्य बेहतरीन फिल्मों में 'तलाश', 'बॉडीगार्ड', 'बजरंगी भाईजान', 'क्रू', 'हलचल', 'ऐतराज', 'गोलमाल रिटर्न्स', 'गोलमाल 3', 'तलाश', 'सिंघम रिटर्न्स', 'वीरे दी वेडिंग' और 'गुड न्यूज' आदि शामिल हैं.

शाहिद से अफेयर, तलाकशुदा सैफ से की शादी

करीना कपूर ने साल 2004 से अभिनेता शाहिद कपूर को डेट करना शुरू किया था. ये रिश्ता उस वक्त काफी चर्चा में था. हालांकि साल 2007 आते-आते दोनों अलग हो गए थे. इसके बाद फिल्म 'टशन' की शूटिंग के वक्त एक्ट्रेस की नजदीकियां सैफ अली खान से बढ़ी थी जो उस वक्त तलाकशुदा थे.

सैफ ने पहली शादी साल 1991 में अमृता सिंह से की थी और उनका साल 2004 में तलाक हो गया था. सैफ और करीना ने चार-पांच साल तक डेटिंग की थी और फिर कपल ने साल 2012 में शादी रचा ली थी. 2016 में उन्होंने बड़े बेटे तैमूर अली खान और फिर 2021 में छोटे बेटे जहांगीर अली खान का वेलकम किया था.

टॉप रईस एक्ट्रेस में शामिल हैं करीना कपूर

करीना कपूर खान एक फिल्म के लिए 10 से 15 करोड़ रुपये के बीच फीस लेती हैं. वहीं एक ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी कमाई 5 करोड़ रुपये तक होती है. एक्ट्रेस मुंबई में बांद्रा में जिस घर में अपने पति और बेटों के साथ रहती हैं उसकी कीमत 103 करोड़ रुपये तक बताई जाती है. सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड की इस टॉप एक्ट्रेस की टोटल संपत्ति 485 करोड़ रुपये तक है. वो बॉलीवुड की टॉप रईस एक्ट्रेसेस में भी शामिल हैं.

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