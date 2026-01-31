हॉलीवुड एक्ट्रेस कैथरीन ऐन ओ'हारा का निधन हो गया है. कैथरीन ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. जिससे दुनियाभर के फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड सितारों का भी दिल टूट गया. कई बॉलीवुड सेलेब्स ने कैथरीन को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. करीना कपूर, आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा और बिपाशा बसु जैसे सितारों ने पोस्ट शेयर कर इस दिग्गज कलाकार के प्रति अपना प्यार और सम्मान जताया. किसी ने उनके मशहूर डायलॉग्स याद किए तो किसी ने सादे लेकिन दिल छू लेने वाले शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि दी.

इन पोस्ट्स से साफ दिखा कि कैथरीन ऐन ओ'हारा का असर सरहदों और फिल्म इंडस्ट्री से कहीं आगे तक रहा है. कैथरीन ऐन ओ'हारा के निधन पर कई बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया के ज़रिए शोक जताया और उनकी शानदार विरासत को याद किया.

आलिया भट्ट ने शेयर किया पोस्ट

आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवंगत एक्ट्रेस कैथरीन ऐन ओ'हारा की तस्वीर शेयर करते हुए हार्टब्रेक इमोजी लगाया.

करीना कपूर ने मशहूर किरदार किया याद

वहीं करीना कपूर ने Schitt’s Creek में ओ’हारा के मशहूर किरदार मोइरा रोज के आइकॉनिक डायलॉग्स को रीपोस्ट करते हुए लिखा, 'Catherine O’Hara Forever.'