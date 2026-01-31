हॉलीवुड एक्ट्रेस कैथरीन ऐन ओ'हारा का निधन हो गया है. कैथरीन ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. जिससे दुनियाभर के फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड सितारों का भी दिल टूट गया. कई बॉलीवुड सेलेब्स ने कैथरीन को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. करीना कपूर, आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा और बिपाशा बसु जैसे सितारों ने पोस्ट शेयर कर इस दिग्गज कलाकार के प्रति अपना प्यार और सम्मान जताया. किसी ने उनके मशहूर डायलॉग्स याद किए तो किसी ने सादे लेकिन दिल छू लेने वाले शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि दी.
इन पोस्ट्स से साफ दिखा कि कैथरीन ऐन ओ'हारा का असर सरहदों और फिल्म इंडस्ट्री से कहीं आगे तक रहा है. कैथरीन ऐन ओ'हारा के निधन पर कई बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया के ज़रिए शोक जताया और उनकी शानदार विरासत को याद किया.
आलिया भट्ट ने शेयर किया पोस्ट
आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवंगत एक्ट्रेस कैथरीन ऐन ओ'हारा की तस्वीर शेयर करते हुए हार्टब्रेक इमोजी लगाया.
करीना कपूर ने मशहूर किरदार किया याद
वहीं करीना कपूर ने Schitt’s Creek में ओ’हारा के मशहूर किरदार मोइरा रोज के आइकॉनिक डायलॉग्स को रीपोस्ट करते हुए लिखा, 'Catherine O’Hara Forever.'
परिणीति चोपड़ा ने भी किया याद
परिणीति चोपड़ा ने उन्हें 'मिसेज़ रोज़' कहकर याद किया और लिखा, 'स्वर्ग को अपनी नई लीडिंग लेडी मिल गई.'
इलियाना डी’क्रूज़ ने किया पोस्ट
इलियाना डी’क्रूज़ ने कैथरीन ऐन ओ'हारा को याद किया और इस नुकसान को बेहद पर्सनल और दिल तोड़ने वाला कहा.
वहीं इसाबेल कैफ ने भी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'RIP to a legend.' वहीं बिपाशा बसु ने एक वीडियो श्रद्धांजलि शेयर कर अपना दुख जाहिर किया.
कौन थी कैथरीन ऐन ओ'हारा?
कैथरीन ऐन ओ'हारा, कनाडा में जन्मी एक्ट्रेस, जिनकी फिल्मों और टीवी शो जैसे होम अलोन, Schitt’s Creek, और बीटलजूस में भूमिकाओं के लिए खूब प्यार मिला, 71 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन की पुष्टि उनके प्रतिनिधि ने 30 जनवरी को की, बताया कि वो लॉस एंजेलेस में अपने घर पर छोटी बीमारी के बाद दुनिया छोड़ गईं.
ओ’हारा का करियर पांच दशक से अधिक समय तक फैला हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कनाडाई स्केच कॉमेडी से की और बाद में फिल्म और टीवी में आइकॉनिक किरदारों के जरिए इंटरनेशनल पहचान हासिल की. Schitt’s Creek में उनके अजीबोगरीब किरदार मोइरा रोज़ के लिए उन्हें खूब सराहा गया, इस भूमिका ने उन्हें कई अवार्ड दिलाए, जिनमें 2020 का एमी भी शामिल है, और उन्होंने नई पीढ़ी के फैंस के दिलों में खास जगह बनाई.