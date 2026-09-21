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976% प्रॉफिट के साथ साल की सबसे बड़ी हिट थी करीना कपूर की ये फिल्म

करीना कपूर के बर्थडे पर हम आपको उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बता रहे हैं. 11 साल पहले आई इस मूवी ने हर किसी का दिल जीत लिया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Sep 2026 05:06 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान आज अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर हम आपको उनके 26 साल के बॉलीवुड करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं. ये फिल्म उस साल की भी सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म साबित हुई थी. इसने अपने बजट से 976 परसेंट ज्यादा का कलेक्शन करके बॉस ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.

करीना कपूर खान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म

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करीना कपूर खान ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपना डेब्यू 26 साल पहले किया था. 20 साल की उम्र में वो पहली बार साल 2000 की फिल्म 'रिफ्यूजी' में नजर आई थीं. अपने ढाई दशक से ज्यादा के करियर में अभिनेत्री ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. करीना कपूर के अब तक के करियर में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है 'बजरंगी भाईजान'.

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बनी थी साल 2015 की सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म 

करीना कपूर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान 7 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी. 11 साल पहले आई इस मूवी में करीना के अपोजिट सलमान खान ने काम किया था. फिल्म का हिस्सा हर्षाली मल्होत्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शरत सक्सेना, राजेश शर्मा और ओम पुरी जैसे कलाकार भी थे.

976% प्रॉफिट के साथ साल की सबसे बड़ी हिट थी करीना कपूर की ये फिल्म

फिल्म का डायरेक्शन मशहूर निर्देशक कबीर खान ने किया था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक़ फिल्म का बजट 90 करोड़ रुपये था और इसने भारत में 432.46 करोड़ रुपये जबकि दुनियाभर में 922.17 करोड़ रुपये से 969 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. ये साल 2015 में कमाई के मामले में' बाहुबली' और 'दिलवाले' को पछाड़ते हुए सबसे कमाऊ इंडियन फिल्म बनी थी. फिल्म ने 924.44 परसेंट से 976.67 परसेंट के बीच का मुनाफा कमाया था. एक दशक पुरानी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'दायरा' में नजर आ रही हैं करीना कपूर

करीना कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों एक्ट्रेस क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दायरा' में नजर आ रही हैं. इसमें करीना के अपोजिट अहम रोल में साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आ रहे हैं. फिल्म 18 सितंबर को रिलीज हुई थी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का हाल बहुत बुरा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा ने तीन दिनों में 5 करोड़ रुपये भी नहीं कमाए हैं. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 04:55 PM (IST)
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KAREENA KAPOOR
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