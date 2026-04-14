सैफ-तैमूर के साथ आउटिंग पर करीना कपूर का मूड हुआ खराब! कैमरे को देख भड़कीं बेबो

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो वानखेड़े स्टेडियम का है, जहां IPL 2026 के एक मजेदार मुकाबले का मजा लेने पूरा पटौदी परिवार पहुंचा था. मैच खत्म होने के बाद जब करीना, सैफ अली खान, तैमूर, जेह और इब्राहिम अली खान स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इतंजार कर रहे थे, तभी फैंस का हुजूम वहां उमड़ पड़ा. इस दौरान बेबो काफी गुस्से में दिखीं.

गुस्से में दिखीं करीना कपूर

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि करीना अपनी फैमिली के साथ लिफ्ट का इंतजार कर रही हैं. तभी अचानक फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और फोटो खिंचवाने लगे. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फैंस बिना किसी गरिमा के करीना और उनके पूरे परिवार के साथ फोटोज खिंचवा रहे थे, जिससे वहां पर खड़े सभी लोग असहज महसूस करने लगे. एक्ट्रेस के चेहरे पर साफ तौर पर नाराजगी और चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है.

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स्टाफ पर भड़कीं करीना कपूर

जब स्थिति ज्यादा खराब हो गई है तो करीना अपने सुरक्षा स्टाफ पर भड़क गईं. वीडियो में वो उनसे नाराजगी में सवाल करते दिख रही हैं. वीडियो में सैफ अली खान भी परेशान दिख रहे हैं. हालांकि, इसके बाद जैसे ही लिफ्ट आई, पूरा परिवार वहां से चला गया. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ये है करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं. इस क्राइम थ्रिलर फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार हैं. इस फिल्म में करीना एक पुलिसकर्मी की भूमिका निभा रही हैं. साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म की शूटिंग पहले ही कंप्लीट हो चुकी है.