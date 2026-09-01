'कभी इधर, कभी उधर…', 'दायरा' के ट्रेलर लॉन्च पर पैपराजी पर भड़कीं करीना कपूर

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस करीना कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दायरा' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस क्राइम थ्रिलर फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में 'दायरा' का ट्रेलर लॉन्च किया. इस दौरान करीना ने अपने स्टाइलिश लुक से सभी का ध्यान खींचा. हालांकि, ट्रेलर लॉन्च के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि करीना पैपराजी पर नाराज हो गईं.

कभी इधर, कभी उधर... हील्स पहनी हैं मैंने...

'दायरा' के ट्रेलर लॉन्च से करीना कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में करीना फिल्म की टीम के साथ पैपराजी को पोज देती नजर आ रही हैं. इस दौरान फोटोग्राफर्स उन्हें अलग-अलग एंगल से तस्वीरें लेने के लिए बार-बार इधर-उधर जाने को कह रहे थे. इसी बीच करीना का पारा चढ़ गया और उन्होंने पैप्स से कहा, 'कभी इधर, कभी उधर... हील्स पहनी हैं मैंने.'

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कब रिलीज होगी फिल्म 'दायरा'?

'दायरा' की बात करें तो ये फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में करीना कपूर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आएंगे. विश्वपति सरकार, जीतेन्द्र जोशी, कंवलजीत सिंह और प्रगति मिश्रा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. मेघना गुलजार ने फिल्म का निर्देशन किया है, जबकि विनीत जैन और धवल गाडा इसके प्रोड्यूसर हैं. इस फिल्म की कहानी मेघना गुलजार ने सीमा अग्रवाल और यश केसवानी के साथ मिलकर लिखी है.

'दायरा' में पुलिस ऑफिसर बने करीना-पृथ्वीराज

'दायरा' में करीना कपूर डीसीपी अजूनी कोहली (IPS) के किरदार में नजर आएंगी, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन डीसीपी रमन कुमार (IPS) की भूमिका निभा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की कहानी को 2019 के हैदराबाद केस से प्रेरित बताया गया था. हालांकि, डायरेक्टर मेघना गुलजार ने साफ किया है कि फिल्म की कहानी सिर्फ एक घटना पर आधारित नहीं है. कहानी तैयार करते समय टीम ने कई अलग-अलग मामलों को ध्यान में रखा है.

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