सास शर्मिला टैगोर को फॉलो करती हैं करीना कपूर, बर्थडे पर खास अंदाज में किया विश

एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर 8 दिसंबर को बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. वो 81 साल की हो गई हैं. शर्मिला को उनकी बहू करीना कपूर खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. सोशल मीडिया पर करीना की ये पोस्ट वायरल है.

सासू मां को करीना ने किया विश

करीना ने पोस्ट में लिखा- हैप्पी बर्थडे डियर सासू मां. इसी के साथ उन्होंने शर्मिला की तीन फोटोज शेयर की हैं. एक फोटो में शर्मिला सैफ और जेह के साथ पोज दे रही हैं. दूसरे फोटो में करीना और शर्मिला को एक साथ देखा जा सकता है. इस फोटो में करीना ने लिखा- हमेशा आपको कदमों को फॉलो करने की कोशिश करती हूं.

वहीं तीसरे फोटो में शर्मिला जेह के साथ खेलती दिख रही हैं.

सबा अली खान ने किया विश

वहीं सबा अली खान ने भी अपनी मां को बर्थडे विश किया है. उन्होंने लिखा- हैप्पी बर्थडे मां. सबा ने कई सारी फैमिली फोटोज शेयर की. इसमें उन्होंने उनके बचपन की तस्वीरें भी थी, जिनमें शर्मिला बच्चों के साथ पोज देती दिख रही हैं.

शर्मिला टैगोर की फिल्में

शर्मिला टैगोर की बात करें तो वो इंडस्ट्री दिग्गज एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. शर्मिला की एक्टिंग बहुत पसंद की जाती थी. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थीं. शर्मिला की जोड़ी राजेश खन्ना, धर्मेंद्र के साथ खूब जमीं. उनकी आराधना, अमर प्रेम, कश्मीर की कली, गुलमोहर, सफर, दाग, चुपके चुपके, वक्त, आ गले लग जा, अपुर संसार, सावन की घटा जैसी फिल्में बहुत पसंद की गईं.

शर्मिला लगातार काम कर रही हैं. उन्हें पिछली बार फिल्म Puratawn में देखा गया था. ये बंगाली फिल्म थी. इसके अलावा वो आउटहाउस नाम की मराठी फिल्म में दिखीं. उनकी 2023 में आई फिल्म गुलमोहर को भी काफी पसंद किया गया था.

वहीं करीना के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म सिंघम अगेन में देखा गया था.