हाल ही में करीना कपूर खान और सैफ अली खान अपने बच्चों के साथ छुट्टी से लौटते समय एयरपोर्ट पर नजर आए. इस दौरान उनका स्टाइलिश अंदाज फैंस का ध्यान खींच रहा था. यह कपल फिर साबित कर दिया कि वे बॉलीवुड के सबसे फैशनेबल परिवारों में से हैं.

करीना और सैफ का एयरपोर्ट लुक

वायरल भायानी द्वारा साझा किए गए वीडियो में करीना कपूर काले रंग की ओवरकोट में नजर आईं.उन्होंने अपने लुक को हल्के मेकअप और रेड लिपस्टिक से पूरा किया.सैफ अली खान ने भी सिंपल कैज़ुअल कपड़ों के साथ काला ओवरकोट पहनकर हैंडसम दिखे.दोनों का लुक बहुत स्टाइलिश लग रहा था.

करीना ने बच्चों को फोटो खिंचवाने का तरीका बताया

करीना कपूर खान ने बताया कि वे अपने बच्चों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान को छुट्टियों में फोटो खिंचवाने के लिए कैसे तैयार करती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर किया जिसमें लिखा था की 'माता-पिता अपने बच्चों को छुट्टियों में फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा कहते हैं, ‘अपनी सीट पर बैठो, मुस्कुराओ, नाक मत खरोंचो और अगर अच्छा व्यवहार नहीं किया तो कोई आइसक्रीम नहीं… और फिर कैप्शन में लिखते हैं, ‘मेरे सांस लेने की वजह.’ करीना ने इसके साथ लिखा, 'मैं! मैं! मैं!!!', जिससे साफ था कि वे भी छुट्टियों में अपने बच्चों को फोटो खिंचवाने के लिए तैयार करती हैं. करीना, सैफ और उनके बच्चे तैमूर और जह अपनी छुट्टी का खूब मजा ले रहे हैं.

करीना ने 2025 का अनुभव साझा किया

नई साल के साम पर करीना ने लिखा कि 2025 उनके और उनके परिवार के लिए मुश्किल भरा साल था। उन्होंने लिखा की '2025 हमारे, हमारे बच्चों और हमारे परिवार के लिए मुश्किल साल रहा… लेकिन हम इसे हंसते और सिर ऊँचा रखकर पार कर गए. हमने बहुत रोया, बहुत दुआ की, और अब हम यहां हैं… 2025 ने हमें सिखाया कि इंसान की प्रकृति निडर होती है, प्यार हर चीज़ पर जीतता है, और बच्चे जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा बहादुर होते हैं.'

फैंस और अपनों का धन्यवाद

करीना ने अपने फैंस और अपनों का धन्यवाद किया, जिन्होंने हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया. उन्होंने लिखा, 'हम अपने फैंस, दोस्तों और सभी का शुक्रिया करना चाहते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और देते रहेंगे… और सबसे ऊपर, भगवान का. करीना ने बताया कि 2026 में उनका परिवार सिर्फ आभार और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेगा.'

करीना की आने वाली फिल्म ‘दायरा’

काम की बात करें तो करीना ने अपनी आने वाली फिल्म ‘दायरा’ की शूटिंग हाल ही में पूरी की. फिल्म का निर्देशन मेघना गुलज़ार ने किया है और इसमें प्रिथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिका में हैं. शूटिंग पूरी होने की जानकारी प्रोडक्शन हाउस जंगली पिक्चर्स ने एक तस्वीर के साथ दी, जिसमें करीना, प्रिथ्वीराज और मेघना कैमरे के सामने मुस्कुराते दिखे.

सैफ की आने वाली फिल्म ‘हैवान’

सैफ अली खान अगली बार हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘हैवान’ में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे. उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और निर्देशक प्रियदर्शन ने शूटिंग पूरी होने की तस्वीरें साझा की हैं. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट अभी नहीं बताई गई है.