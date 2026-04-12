Video:एयरपोर्ट पर करीना कपूर को नहीं पहचान पाए अंकल, रिएक्शन देख हंस-हंसकर लोटपोट हुए फैंस

बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाते हैं. कभी-कभी तो एयरपोर्ट पर आम पब्लिक के पीछे लाइन में भी दिखाई दे देते हैं. ऐसे में कई बार लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं. हाल ही में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है.दरअसल, ऐसा ही कुछ करीना कपूर के साथ हुआ है.

उन्हें हाल ही में एयरपोर्ट पर देखा गया.इस दौरान एक अंकल एक्ट्रेस को पहचान नहीं पाए,जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि करीना कपूर एयरपोर्ट पर पब्लिक के बीच नजर आ रही हैं.

अंकल ने दिया फनी रिएक्शन

वो एंट्री गेट पर अपने नंबर का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान एक अंकल ने पीछे मुड़कर देखा और वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए. एयरपोर्ट पर मौजूद बाकी लोगों ने करीना को पहचान लिया.करीना को जब पैप्स ने पोज देने के लिए कहा तो अंकल ने दोबारा मुड़कर देखा तब वो पहचान गए कि उनके पीछे करीना कपूर खड़ी हैं.

सोशल मीडिया पर करीना कपूर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कार से उतरकर एयरपोर्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस ने पीच कलर का सूट पहना था और ओपन हेयर के संग अपने लुक को कंप्लीट किया था.

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इतना ही नहीं एक्ट्रेस के फोन का कवर भी उनके कपड़ों से मैच कर रहा था. साथ ही करीना ने चश्मा भी लगाया था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थीं.करीना का ये लुक फैंस को काफी पसंद आया. सोशल मीडिया पर फैंस करीना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

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कुछ लोगों का तो कहना है कि करीना अब अपनी सास शर्मिला टैगोर की तरह दिखने लगी हैं.करीना कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को आखिरी बार 2024 में सिंघम अगेन फिल्म में देखा गया था. इस फिल्म में उनकी जोड़ी अजय देवगन के संग बनी थी. वहीं, एक्ट्रेस के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वो जल्द ही दायरा में नजर आएंगी.





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