हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड44 साल के इस बॉलीवुड हीरो ने की 3 शादी, 2 तलाक, जानिए उनके इश्कबाजी के किस्से

44 साल के इस बॉलीवुड हीरो ने की 3 शादी, 2 तलाक, जानिए उनके इश्कबाजी के किस्से

Karan Singh Grover Birthday: फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जो अपने काम से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहें, करण सिंह ग्रोवर का नाम भी उन्हीं में से एक है. एक्टर ने तीन शादियां की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर करण सिंह ग्रोवर कल यानी 24 फरवरी को 44 साल के होने वाले हैं. उनका जन्म 1982 में नई दिल्ली में हुआ था. करण एक्टिंग से ज्यादा अपने अफेयर्स, शादी और इश्कबाजी के लिए फेमस रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि करन ने अपनी लाइफ में 3 शादियां की है. उनके 2 तलाक हो चुके हैं और अब वो अपनी तीसरी पत्नी बिपाशा बसु के साथ रहते हैं.

करण सिंह की पहली शादी
बता दें, करण सिंह ग्रोवर काफी आशिक मिजाज रहे हैं. उनका नाम डांस कोरियोग्राफर निकोल अल्वारेस के साथ जुड़ा. कहा जाता है कि कुबूल है की को-एक्ट्रेस सुरभि ज्योति से भी उन्हें प्यार हो गया था. उनका अफेयर टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम के साथ रहा. दोनों के प्यार की मंजिल शादी तक पहुंची. 2 दिसंबर 2008 को कपल ने शादी की. हालांकि, ये शादी ज्यादा नहीं चल पाई और 10 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया.


44 साल के इस बॉलीवुड हीरो ने की 3 शादी, 2 तलाक, जानिए उनके इश्कबाजी के किस्से

जेनिफर विंगेट से रचाई दूसरी शादी
फिर करण को टीवी शो कसौटी जिंदगी की, की को-एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट से प्यार हुआ. दोनों ने 9 अप्रैल 2012 को शादी की. ये शादी 2 साल चली और 2014 में दोनों का तलाक हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा कहा जाता है कि करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की शादी बिपाशा बसु की वजह से टूटी थी.


44 साल के इस बॉलीवुड हीरो ने की 3 शादी, 2 तलाक, जानिए उनके इश्कबाजी के किस्से

बिपाशा बसु संग की तीसरी शादी
दरअसल करण तब बिपाशा के साथ फिल्म 'अलोन' में काम कर रहे थे. उसी दौरान दोनों का नाम साथ जोड़ा जाने लगा था. बाद में करण ने जेनिफर से तलाक ले लिया और 30 अप्रैल 2016 को दोनों ने शादी की. 2022 को कपल एक बेटी देवी बसु सिंह के पेरेंट बने.
 
करण सिंह की करियर
बता दें, करण सिंह ग्रोवर ने एक्टिंग करियर की शुरूआत एकता कपूर के टीवी शो 'कितनी मस्त है जिंदगी' से, लेकिन असली पहचान उन्हें 'दिल मिल गए' से मिली. इसके बाद उन्होंने 'कबूल है' और कई हिट टीवी शो में काम किया और छोटे पर्दे के बड़े स्टार बन गए. करण सिंह ग्रोवर ने टीवी सीरियलों के अलावा फिल्मों में भी काम किया. 2008 में उन्होंने फिल्म भ्रम से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके अलावा वे आईएम 24, अलोन, हेट स्टोरी 3 और फाइटर में काम किया. फिलहाल उनके पास कोई फिल्म का ऑफिस नहीं है.
और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Bipasha Basu Karan Singh Grover Jennifer Winget Shraddha Nigam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
44 साल के इस बॉलीवुड हीरो ने की 3 शादी, 2 तलाक, जानिए उनके इश्कबाजी के किस्से
44 साल के इस बॉलीवुड हीरो ने की 3 शादी, 2 तलाक, जानिए उनके इश्कबाजी के किस्से
बॉलीवुड
साउथ फिल्मों में डायरेक्टर्स करते हैं हीरोइन्स से पैडेड ब्रा पहनने की डिमांड, तापसी पन्नू ने खोला सच
साउथ फिल्मों में डायरेक्टर्स करते हैं हीरोइन्स से पैडेड ब्रा पहनने की डिमांड, तापसी पन्नू ने खोला सच
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
बॉलीवुड
माधुरी दीक्षित संग रोमांटिक सीन्स करने में जैकी श्रॉफ को आती थी शर्म, बोले- उनकी आंखों में देखना मुश्किल था
माधुरी दीक्षित संग रोमांटिक सीन्स करने में जैकी श्रॉफ को आती थी शर्म, बोले- उनकी आंखों में देखना मुश्किल था
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
बिहार
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, 'अब गांधीजी की...'
'अब गांधीजी की कांग्रेस नहीं रही', AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget