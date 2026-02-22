एक्टर करण सिंह ग्रोवर कल यानी 24 फरवरी को 44 साल के होने वाले हैं. उनका जन्म 1982 में नई दिल्ली में हुआ था. करण एक्टिंग से ज्यादा अपने अफेयर्स, शादी और इश्कबाजी के लिए फेमस रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि करन ने अपनी लाइफ में 3 शादियां की है. उनके 2 तलाक हो चुके हैं और अब वो अपनी तीसरी पत्नी बिपाशा बसु के साथ रहते हैं.

करण सिंह की पहली शादी

बता दें, करण सिंह ग्रोवर काफी आशिक मिजाज रहे हैं. उनका नाम डांस कोरियोग्राफर निकोल अल्वारेस के साथ जुड़ा. कहा जाता है कि कुबूल है की को-एक्ट्रेस सुरभि ज्योति से भी उन्हें प्यार हो गया था. उनका अफेयर टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम के साथ रहा. दोनों के प्यार की मंजिल शादी तक पहुंची. 2 दिसंबर 2008 को कपल ने शादी की. हालांकि, ये शादी ज्यादा नहीं चल पाई और 10 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया.





जेनिफर विंगेट से रचाई दूसरी शादी

फिर करण को टीवी शो कसौटी जिंदगी की, की को-एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट से प्यार हुआ. दोनों ने 9 अप्रैल 2012 को शादी की. ये शादी 2 साल चली और 2014 में दोनों का तलाक हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा कहा जाता है कि करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की शादी बिपाशा बसु की वजह से टूटी थी.



