'कभी खुशी कभी गम 2' लेकर आ रहे करण जौहर? जानें कब शुरू होगी फैमिली ड्रामा की शूटिंग
Karan Johar Next Directorial: करण जौहर एक बार फिर शानदार फैमिली ड्रामा के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं. ‘कभी खुशी कभी गम’ जैसी इमोशनल झलक वाली इस फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है.
करण जौहर एक बार फिर अपने पसंदीदा जॉनर में लौटने के लिए तैयार हैं. करीब बीस साल बाद वो बड़े स्केल के फैमिली ड्रामा पर काम करने के लिए एकदम तैयार हैं. बताया जा रहा है कि उनकी ये डायरेक्टोरियल फिल्म 2001 की सुपरहिट ‘कभी खुशी कभी गम’ के इमोशनल और शानदार स्पेस में बनेगी. नए साल में उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है.
पिंकविला की रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि लंबे समय बाद करण जौहर निर्देशन में वापसी करने वाले हैं. उन्होंने 2026 में रिलीज होने वाली अपनी 8वीं फिल्म को फाइनल कर लिया है. ये एक बड़ा फैमिली ड्रामा होगा जो 'कभी खुशी कभी गम 2' के नाम से जाना जा सकता है.
पारिवारिक ड्रामा के साथ लौटेंगे करण जौहर
'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' की जबरदस्त सफलता के बाद करण जौहर एक बार फिर उसी जॉनर में लौटना चाहते हैं. इसे वो सबसे अच्छे से जानते हैं. ये इमोशनल और रोमांटिक फैमिली ड्रामा होगी. रिपोर्ट के मुताबिक ये उनकी अब तक की सबसे महंगी फिल्म साबित हो सकती है. उन्होंने नए साल की शुरुआत उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है.
शूटिंग और कास्टिंग प्लान
रिपोर्ट की मानें तो करण जौहर के डायरेक्शन वाली इस फिल्म की प्री-प्रोडक्शन 2026 के मिड तक शुरू हो जाएगी. इसकी शूटिंग साल के अंत तक शुरू कर दी जाएगी. फिल्म में दो मेल और दो फीमेल लीड किरदार होंगे और कास्टिंग जल्द शुरू होगी. ये धर्मा प्रोडक्शंस की एक बड़ी थिएट्रिकल रिलीज होगी. कहा जा रहा है कि इस फिल्म का टाइटल 'कभी खुशी कभी गम 2' हो सकता है. हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.
‘कभी खुशी कभी गम’ बॉलीवुड का एक सुपरहिट फैमिली ड्रामा है. साल 2001 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन करीना कपूर, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शानदार एक्टिंग देखी गई थी. आज भी यह फिल्म दर्शकों की यादों में खास जगह रखती है. इसके गाने आज भी कई दर्शकों के फेवरेट लिस्ट में शामिल है.
