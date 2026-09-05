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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सॉलिड, कड़क और मसालेदार, करण जौहर को पसंद आई 'मिर्जापुर द मूवी', शेयर किया रिव्यू

'सॉलिड, कड़क और मसालेदार, करण जौहर को पसंद आई 'मिर्जापुर द मूवी', शेयर किया रिव्यू

Mirzapur The Movie: फिल्ममेकर करण जौहर ने हाल ही में 'मिर्जापुर द मूवी' का रिव्यू शेयर किया है. फिल्म देखने के बाद उन्होंने इसकी जमकर तारीफ की और इसे सॉलिड, कड़क और मसालेदार राइड बताया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 11:00 AM (IST)
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पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु जैसे सितारों से सजी 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज होते ही छा गई है. 4 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका जलवा देखने को मिल रहा है. अब इसी बीच पॉपुलर फिल्ममेकर करण जौहर ने फिल्म का रिव्यू शेयर करते हुए इसकी जमकर तारीफ की है.

करण जौहर को पसंद आई 'मिर्जापुर द मूवी'
करण जौहर ने हाल ही में अपनी इंस्टा स्टोरी पर 'मिर्जापुर द मूवी' की एक क्लिप शेयर की और इसे 'सॉलिड, कड़क और मसालेदार राइड' बताया. उन्होंने लिखा, 'मिर्जापुर एक सॉलिड, कड़क और मसालेदार राइड है. मुझे ये सीरीज बहुत पसंद है और मैंने फिल्म को भी खूब एंजॉय किया. सभी शानदार किरदार चमक रहे हैं और नए किरदारों ने भी बेहतरीन काम किया है. सभी को उनका स्क्रीन टाइम दिया गया है. अगर आपने सीरीज नहीं भी देखी है, तब भी आपको फिल्म पसंद आएगी.' 

सॉलिड, कड़क और मसालेदार, करण जौहर को पसंद आई 'मिर्जापुर द मूवी', शेयर किया रिव्यू

यह भी पढ़ें: अक्षय कुमार का दावा- 'टशन' की शूटिंग के समय करीना के कमरे से निकलते पकड़े गए थे सैफ

'मिर्जापुर: द मूवी' में नजर आ रहे ये कलाकार
'मिर्जापुर: द मूवी' में वेब सीरीज के कई पॉपुलर चेहरों ने कमबैक किया है, वहीं फिल्म में कई नए सितारों की भी एंट्री हुई है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी समेत कई पुराने कलाकार अपने चर्चित किरदारों में नजर आ रहे हैं. वहीं रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल चौहान जैसे कई नए कलाकार भी फिल्म का हिस्सा बने हैं. 

'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल
'मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के पहले दिन 24.75 करोड़ से खाता खोला है. इस फिल्म ने पहले दिन हिंदी में 24.60 करोड़ की कमाई की है. वहीं, तेलुगु में इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 0.15 करोड़ रुपये रहा. 

ये भी पढ़ें:- 'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनर, 'आवारापन 2' समेत तोड़े 8 फिल्मों के रिकॉर्ड

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 05 Sep 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Karan Johar मिर्जापुर: द फिल्म
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