पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु जैसे सितारों से सजी 'मिर्जापुर द मूवी' रिलीज होते ही छा गई है. 4 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका जलवा देखने को मिल रहा है. अब इसी बीच पॉपुलर फिल्ममेकर करण जौहर ने फिल्म का रिव्यू शेयर करते हुए इसकी जमकर तारीफ की है.

करण जौहर को पसंद आई 'मिर्जापुर द मूवी'

करण जौहर ने हाल ही में अपनी इंस्टा स्टोरी पर 'मिर्जापुर द मूवी' की एक क्लिप शेयर की और इसे 'सॉलिड, कड़क और मसालेदार राइड' बताया. उन्होंने लिखा, 'मिर्जापुर एक सॉलिड, कड़क और मसालेदार राइड है. मुझे ये सीरीज बहुत पसंद है और मैंने फिल्म को भी खूब एंजॉय किया. सभी शानदार किरदार चमक रहे हैं और नए किरदारों ने भी बेहतरीन काम किया है. सभी को उनका स्क्रीन टाइम दिया गया है. अगर आपने सीरीज नहीं भी देखी है, तब भी आपको फिल्म पसंद आएगी.'

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'मिर्जापुर: द मूवी' में नजर आ रहे ये कलाकार

'मिर्जापुर: द मूवी' में वेब सीरीज के कई पॉपुलर चेहरों ने कमबैक किया है, वहीं फिल्म में कई नए सितारों की भी एंट्री हुई है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी समेत कई पुराने कलाकार अपने चर्चित किरदारों में नजर आ रहे हैं. वहीं रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल चौहान जैसे कई नए कलाकार भी फिल्म का हिस्सा बने हैं.

'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल

'मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के पहले दिन 24.75 करोड़ से खाता खोला है. इस फिल्म ने पहले दिन हिंदी में 24.60 करोड़ की कमाई की है. वहीं, तेलुगु में इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 0.15 करोड़ रुपये रहा.

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