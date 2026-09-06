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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे पापा मेरे हीरो थे...', पिता यश जौहर को याद कर इमोशनल हुए करण जौहर

'मेरे पापा मेरे हीरो थे...', पिता यश जौहर को याद कर इमोशनल हुए करण जौहर

Yash Johar Birth Anniversary: यश जौहर की बर्थ एनिवर्सरी पर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अनदेखी फोटोज शेयर की हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 06 Sep 2026 03:51 PM (IST)
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दिवंगत फिल्ममेकर यश जौहर की 6 सितंबर को 97वीं बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर उन्हें तमाम फैंस और सेलेब्स याद कर रहे हैं. वहीं, यश जौहर के बेटे और बॉलीवुड के पॉपुलर निर्देशक-प्रोड्यूसर करण जौहर भी पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाली एक पोस्ट शेयर की है.

करण जौहर ने शेयर की पुरानी फोटोज
करण जौहर ने दिवंगत पिता यश जौहर की बर्थ एनिवर्सरी पर इंस्टाग्राम पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. एक फोटो करण के बचपन के दिनों की है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए करण ने दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा. करण जौहर ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो पापा. आपकी हर दिन याद आती है.' इसके साथ करण जौहर ने फिल्म 'कुछ कुछ होता है' से जुड़ा किस्सा भी शेयर किया है.

करण जौहर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा
करण ने लिखा, 'मुझे याद है कि 'कुछ कुछ होता है' रिलीज हुई थी और मैंने जश्न मनाने के लिए अपनी पहली डिजाइनर जैकेट खरीदने का फैसला किया. मैं बड़े गर्व से 'बर्बरी' के स्टोर में गया और वही अकेली जैकेट खरीदी जो मुझे आ रही थी. मैंने इसे पहना और मेरे मन में मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही शानदार दिख रहा हू.'

 
 
 
 
 
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उन्होंने लिखा, 'मेरे पिता ने मुझे उलझन में देखा और पूछा, "बेटा... ये क्या है...? मैंने कहा, "पापा ये बर्बरी है." उन्होंने एक गहरी पंजाबी सांस ली और कहा, "बेटा ये बर्बरी नहीं... बहुत बुरी है..." मैं एकदम टूट गया और फिर तुरंत ही ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगा. ऐसे थे मेरे पिता- जमीन से जुड़े, सरल और बहुत-बहुत मंज़ाकिया... वो मेरे सबसे बड़े फैन भी थे. भले ही मैं ऐसा दिखता था जैसे मैंने पूरा देश खा लिया हो और एक घंटे से ज़्यादा समय से बहुत टाइट पैंट की ज़िप बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी वो कहते, "पप्पी फैट है... चला जाएगा..." और फिर कई मौकों पर वो कहते, "तू इतना हैंडसम है, हीरो बन जा! घुड़सवारी क्यों नहीं सीखता?" क्या आप जुहू बीच पर मेरी घुड़सवारी की कल्पना कर सकते हैं??? या फिर एक हीरो बनने की???'

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मेरे पिता मेरे हीरो थे...
करण ने आगे लिखा, 'मेरी मां हमेशा पापा के इस अति-उत्साही 'राजा बेटा' वाले वहम के बाद मुझे एक तरफ ले जाती थीं और मुझे जमीन पर लाते हुए कहती थीं और मैं उनके शब्द दोहराता हूं, 'बेटा, तुम कैमरे के सामने नहीं आ सकते." लेकिन मेरे पिता मेरे हीरो थे. अपने आख़िरी दिनों में, अपने कीमो सेशन के बाद उन्होंने मुझसे कहा, "मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जा रहा हूं... बस मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा दयालु रहोगे... अगर तुम दयालु नहीं हो तो सफलता का कोई मतलब नहीं है. और मां का ख़्याल रखना, जैसे मैंने रखा है." जब वो वेंटिलेटर पर थे और मुझे पता था कि उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है. उन्होंने 22 साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे मैं कभी नहीं भर सकता. जब आप अपने माता-पिता को खो देते हैं, तो आपको एक भगवान मिल जाता है. वो मेरे भगवान हैं. मैं हर दिन उनसे प्रार्थना करता हूं. ये मेरे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद है.... आपकी याद आती है पापा... हर दिन.'

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कैंसर से हुआ था यश जौहर का निधन
बता दें कि यश जौहर ने 1950 के दशक की शुरुआत में पब्लिसिस्ट और स्टिल फोटोग्राफर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 1951 में आई फिल्म 'बादल' में काम किया था. साल 1976 में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस की नींव रखी. बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने 'दोस्ताना', 'दुनिया', 'अग्निपथ', 'गुमराह', 'डुप्लीकेट', 'कुछ कुछ होता है' और 'कभी खुशी कभी गम' जैसी कई हिट फिल्में बनाईं. शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान स्टारर 'कल हो ना हो' उनका आखिरी प्रोजेक्ट था. यश जौहर का 26 जून 2004 को कैंसर की वजह से निधन हो गया था.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 06 Sep 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
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