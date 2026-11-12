कॉफी विद करण के होस्ट करण जौहर बॉलीवुड के उन फिल्ममेकर्स में शामिल हैं, जो फिल्ममेकिंग के हर पहलू को करीब से समझते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्ममेकिंग में एक्टर्स के बढ़ते दखल पर सवाल उठाए हैं.

उनका कहना है कि आजकल एक्टर्स एक्टिंग के अलावा सब कुछ करना चाहते हैं. करण का मानना है कि अब एक्टर्स पहले की तरह अपनी इंस्टिंक्ट पर नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस के कथित फॉर्मूले पर भरोसा करते हैं.

एक्टर्स के अल्फा और फ्रंटफुटेड किरदारों की चाहत पर बोले करण

जब द हॉलीवुड रिपोर्टर के एक इंटरव्यू में करण जौहर से पूछा गया कि क्या वे बिजनेस की मौजूदा स्थिति को लेकर परेशान हैं, तब उन्होंने कहा कि वे भेड़ चाल वाली मानसिकता से परेशान है और कन्फ्यूज्ड आर्टिस्ट्स से परेशान हैं. इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने उन एक्टर्स को भी आड़े हाथों लिया जो फिल्म के उन पहलुओं में भी अपनी टांग अड़ाते हैं, जिनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘आजकल मैंने देखा है कि लीड एक्टर्स कई बार ये कहकर फिल्म की कहानी सुनना बीच में ही रोक देते हैं कि ये किरदार इतना अल्फा नहीं है या फिर इतना फ्रंटफुटेड नहीं है.’

उन्होंने ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ फिल्म में राज के किरदार का उदाहरण देते हुए कहा, ‘क्या फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में शाहरुख खान का किरदार इतना फ्रंटफुटेड था? बल्कि वह तो बेहद खूबसूरती से लिखा गया एक शांत और सहज किरदार था. उसने कहा था - मैं तुम्हारे पिता से लड़ाई नहीं करूंगा. मैं तुम्हारे पिता और परिवार का आशीर्वाद लेकर ही तुमसे शादी करूंगा. क्या यह हमारे समय की सबसे बड़ी लव स्टोरीज में से एक नहीं है?’

सैयारा को कबीर सिंह और एनिमल से किया कंपेयर

करण जौहर ने इसके बाद सैयारा फिल्म का भी उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, ‘मुझे यह बात समझ नहीं आती, 'कबीर सिंह', 'एनिमल' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर सफल हुईं . लेकिन दूसरी तरफ 'सैयारा' जैसी फिल्म भी तो सफल होती है, जिसमें एक इमोशनल लव स्टोरी है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘वह किरदार तो अल्फा नहीं है. तो क्या हुआ अगर वह बाइक चलाता है, अपने अंदाज में चलता है और उसके अंदर थोड़ा स्वैग है? आखिरकार वह एक ग्रीन फ्लैग है. और यह कई दूसरी लव स्टोरीज से ज्यादा हिट साबित हुई. फिर यह क्या लॉजिक है? आखिर आप किस सोच के पीछे चल रहे हैं?’

एक्टर्स की इंक्वायरी से परेशान हैं करण जौहर

करण जौहर का कहना है कि एक्टर्स के इतने सवाल होते हैं, वे इतनी इंक्वायरी करते हैं. उन्होंने बताया, ‘कई बार एक्टर्स मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरी फिल्म में कुछ रूटेड है? पूछा जाता है कि क्या आपकी फिल्म में कोई फोकलोर है. इसके बाद मुझसे पूछा जाता है कि आपकी फिल्म का वीएफएक्स बजट कितना है? मैं हैरान रह जाता हूं. यह आपका मुद्दा कैसे हो सकता है? क्या मैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए खराब दिखने वाली फिल्म बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं. मैं अपनी फिल्म को बेहतरीन दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा. लेकिन इसमें वीएफएक्स बजट का सवाल आप क्यों उठा रहे हैं?’

करण बोले - एक्टिंग के सिवा सब करना चाहते हैं

करण जौहर ने बताया कि अब तो एक्टर्स कास्टिंग को लेकर भी उनसे सवाल करने लगे हैं. उन्होंने कहा, ‘वे पूछते हैं कि इस एक्टर को क्यों लिया जा रहा है और उस एक्टर को क्यों नहीं? लेकिन क्या आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं? आप तो एक एक्टर हैं. आपको एक रोल ऑफर किया गया और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया. बाकियों की कास्टिंग के बारे में सोचना आपका काम नहीं है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं लोगों की इनसिक्योरिटी देखकर हैरान हूं. हो सकता है कि यह उनकी कमजोरियां हों, लेकिन मुझे तो यह इनसिक्योरिटी ही लगती है. मुझे यह देखकर हैरानी और झटका लगता है कि वे एक्टिंग के अलावा सब कुछ करना चाहते हैं. वे बॉक्स ऑफिस गुरु बनना चाहते हैं. ट्रेड एनालिस्ट बनना चाहते हैं. फिल्म का नजरिया तय करना चाहते हैं. कैंपेन बनाना चाहते हैं. ट्रेलर एडिट करना चाहते हैं और पोस्टर तक बनाना चाहते हैं. लेकिन मेरा सवाल है कि फिर आप एक्टिंग कब करेंगे?’