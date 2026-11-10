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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'नीचा मत दिखाइए', विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की आलोचना करने वालों पर भड़के करण जौहर

'नीचा मत दिखाइए', विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की आलोचना करने वालों पर भड़के करण जौहर

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को करण जौहर के शो पर कही गई अपनी पर्सनल लाइफ की बातों को लेकर ट्रोल किया गया था. अब करण ने इस स्टार कपल का बचाव करते हुए आलोचकों पर निशाना साधा है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Nov 2026 07:11 PM (IST)
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साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल में शुमार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को सोशल मीडिया पर जमकर अलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. ये पावर कपल हाल ही में करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' में पहुंचा था. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर कुछ ऐसा कह दिया था जिसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें काफी भला-बुरा कहा था. अब करण जौहर ने दोनों का बचाव करते हुए उन्हें ट्रोल करने वालों की खिंचाई की है.

विजय-रश्मिका के आलोचकों पर भड़के करण जौहर

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करण जौहर ने माना कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. लेकिन, किसी को रिश्ते में सलाह देना या उनके परिवार के बारे में गलत बोलना और नीचा दिखाना बिल्कुल ठीक नहीं है. करण ने THR इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, 'अपनी बात रखने का सभी को हक है. लेकिन, मुझे इससे बहुत बड़ी दिक्कत है जब आप उन्हें ये बताने लगे कि किसी रिलेश्प में क्या करना चाहिए? ये सब बताने वाले क्या आप कोई काउंसलर, वकील या उनके परिवार में से  है? उनकी फैमिली पर कमेंट्स किए जा रहे हैं. उनके परिवार को नीचा मत दिखाइए. उस काउच पर उनका परिवार नहीं बैठा हुआ था.'

किस बयान पर हुआ था विवाद?

अक्टूबर में विजय और राशिका, करण के टॉक शो में पहुंचे थे. तब विजय ने बताया था कि एक बार एयरपोर्ट पर रश्मिका ने उनसे कहा था कि चलो शादी करते हैं. उस वक्त दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. विजय ने करण से कहा था कि रश्मिका ने उसने करीब 100 बार शदी के लिए पूछा था. इस बातचीत को लेकर विजय और रश्मिका के रिश्ते पर नेटिजन्स ने काफी भला-बुरा कहा. इसके बाद नेटिजन्स को करारा जवाब देते हुए विजय और रश्मिका ने एक-दूसरे के लिए सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए प्यार जाहिर किया था.

विजय-रश्मिका का वर्कफ्रंट

'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके विजय और रश्मिका ने फरवरी 2026 में शादी की थी. दोनों हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'रणबाली' में फिर से साथ नजर आए थे. हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 07:08 PM (IST)
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Karan Johar
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