करण जौहर ने अनन्या के बर्थडे पर अपनी 'फेवरेट गर्ल्स' संग किया मस्ती भरा सेलिब्रेशन

अनन्या पांडे ने अपना 27वां जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाया. उन्होंने जश्न की शुरुआत जिम में वर्कआउट से की और बाद में करण जौहर, सुहाना खान और शनाया कपूर जैसे दोस्तों के साथ मिडनाइट पार्टी में खूब मस्ती की.

दोस्तों के साथ कैंडिड सेल्फी

करण जौहर ने अनन्या पांडे, सुहाना खान और शनाया कपूर के साथ एक मजेदार सेल्फी शेयर की. ग्रुप में सभी बहुत खुश दिख रहे थे. बर्थडे गर्ल अनन्या पांडे सफेद ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. तो वहीं शनाया ग्रे में, सुहाना काले रंग में और करण नीली शर्ट में कैज़ुअल अंदाज में थे.

तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "मैं और मेरी लड़कियां! और हां, हैप्पी बर्थडे अनन्या पांडे." करण और अनन्या का खास रिश्ता है, क्योंकि वह उनके करियर की शुरुआत से उन्हें जानते हैं.

जिम केक पल

अनन्या ने हाल ही में जिम में एक चॉकलेट केक की तस्वीर शेयर की और मजाक में लिखा कि जिम में केक खाना नियमों के खिलाफ होना चाहिए. नेवी ब्लू वर्कआउट ड्रेस में वह जिम की सीट पर बैठीं, केक के सामने आंखें बंद कर विश मांगी और हंसते हुए कहा, "काश इस साल मुझे पुल-अप मिल जाता.

View this post on Instagram A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

अनन्या पांडे वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे जल्द ही करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगी. समीर संजय द्वारा डायरेक्ट यह फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होगी.

इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी अहम रोल में हैं. इसके अलावा, अनन्या ने लक्ष्य के साथ नई फिल्म 'चांद मेरा दिल' भी साइन की है, जिसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है.