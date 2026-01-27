एक हफ्ते के लिए करण जौहर करेंगे डिजिटल डिटॉक्स, बोले- 'यूनिवर्स मुझे दूर रहने की ताकत दे'

फिल्ममेकर करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो आए दिन कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. कभी कोई वीडियो तो कभी कुछ और. फैंस भी उनके पोस्ट का इंतजार करते हैं. मगर अब फैंस को करण के पोस्ट के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा. करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बताया है कि वो डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हैं. वो सोशल मीडिया से अब दूरी बनाने वाले हैं.

करण जौहर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. करण के साथ फैंस को भी लग रहा है ये काम उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है. करण ने अपने पोस्ट में खुद लिखा है कि यूनिवर्स उन्हें ये करने की हिम्मत दे.

करण जौहर ने किया डिजिटल डिटॉक्स

करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने लिखा- एक हफ्ते के लिए डिजिटल डिटॉक्स. नो डीएम, नो पोस्ट. यूनिवर्स मुझे ये करने की ताकत दे. करण जौहर ने ये डिजिटल डिटॉक्स के पोस्ट से पहले आलिया भट्ट का राजी फिल्म का वीडियो शेयर करके फैंस को रिपब्लिक डे विश किया था.





बॉर्डर 2 की तारीफ की

करण जौहर को जो भी फिल्म पसंद आती है वो उसकी सोशल मीडिया पर जरुर तारीफ करते हैं. रणवीर सिंह की धुरंधर के बाद उन्होंने सनी देओल की बॉर्डर 2 की तारीफ में पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा-'हाल ही में लगातार दो मेगा हिंदी फिल्मों की जबरदस्त सफलता यह साबित करती है... बॉलीवुड (हां, यह गलत शब्द है लेकिन यह यहीं रहेगा) वापस आ गया है. सभी धुरंधर एक्सीलेंस के बॉर्डर को पार करेंगे जब फिल्म देखने वाली ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाएगी.'

वर्कफ्रंट की बात करें तो करण जौहर ने हाल ही में अपनी खास दोस्त रानी मुखर्जी के साथ एक स्पेशल सेशन होस्ट किया था. जिसमें उन्होंने रानी के इंडस्ट्री में 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया था.

