हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक हफ्ते के लिए करण जौहर करेंगे डिजिटल डिटॉक्स, बोले- 'यूनिवर्स मुझे दूर रहने की ताकत दे'

एक हफ्ते के लिए करण जौहर करेंगे डिजिटल डिटॉक्स, बोले- 'यूनिवर्स मुझे दूर रहने की ताकत दे'

Karan Johar Digital Detox: फिल्ममेकर करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. अब उन्होंने एक हफ्ते के लिए डिजिटल डिटॉक्स करने का फैसला लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 27 Jan 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

फिल्ममेकर करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो आए दिन कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. कभी कोई वीडियो तो कभी कुछ और. फैंस भी उनके पोस्ट का इंतजार करते हैं. मगर अब फैंस को करण के पोस्ट के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा. करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बताया है कि वो डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हैं. वो सोशल मीडिया से अब दूरी बनाने वाले हैं.

करण जौहर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. करण के साथ फैंस को भी लग रहा है ये काम उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है. करण ने अपने पोस्ट में खुद लिखा है कि यूनिवर्स उन्हें ये करने की हिम्मत दे.

करण जौहर ने किया डिजिटल डिटॉक्स

करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने लिखा- एक हफ्ते के लिए डिजिटल डिटॉक्स. नो डीएम, नो पोस्ट. यूनिवर्स मुझे ये करने की ताकत दे. करण जौहर ने ये डिजिटल डिटॉक्स के पोस्ट से पहले आलिया भट्ट का राजी फिल्म का वीडियो शेयर करके फैंस को रिपब्लिक डे विश किया था.


एक हफ्ते के लिए करण जौहर करेंगे डिजिटल डिटॉक्स, बोले- 'यूनिवर्स मुझे दूर रहने की ताकत दे

बॉर्डर 2 की तारीफ की

करण जौहर को जो भी फिल्म पसंद आती है वो उसकी सोशल मीडिया पर जरुर तारीफ करते हैं. रणवीर सिंह की धुरंधर के बाद उन्होंने सनी देओल की बॉर्डर 2 की तारीफ में पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा-'हाल ही में लगातार दो मेगा हिंदी फिल्मों की जबरदस्त सफलता यह साबित करती है... बॉलीवुड (हां, यह गलत शब्द है लेकिन यह यहीं रहेगा) वापस आ गया है. सभी धुरंधर एक्सीलेंस के बॉर्डर को पार करेंगे जब फिल्म देखने वाली ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाएगी.'

वर्कफ्रंट की बात करें तो करण जौहर ने हाल ही में अपनी खास दोस्त रानी मुखर्जी के साथ एक स्पेशल सेशन होस्ट किया था. जिसमें उन्होंने रानी के इंडस्ट्री में 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया था.

ये भी पढ़ें: Theaters Release This Week: सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल

Published at : 27 Jan 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Karan Johar Digital Detox
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर योगी सरकार की कार्रवाई, अलंकार अग्निहोत्री निलंबित
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर योगी सरकार की कार्रवाई, अलंकार अग्निहोत्री निलंबित
विश्व
भारत-EU के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स से आगबबूला अमेरिका, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'खुद के खिलाफ जंग को...'
'यूरोप खुद के खिलाफ जंग को पैसा दे रहा...', भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील से अमेरिका को लगी मिर्ची
स्पोर्ट्स
बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड की हुई एंट्री! T20 वर्ल्ड कप के लिए किया स्क्वाड का ऐलान
बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड की हुई एंट्री! T20 वर्ल्ड कप के लिए किया स्क्वाड का ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर योगी सरकार की कार्रवाई, अलंकार अग्निहोत्री निलंबित
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे पर योगी सरकार की कार्रवाई, अलंकार अग्निहोत्री निलंबित
विश्व
भारत-EU के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स से आगबबूला अमेरिका, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'खुद के खिलाफ जंग को...'
'यूरोप खुद के खिलाफ जंग को पैसा दे रहा...', भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील से अमेरिका को लगी मिर्ची
स्पोर्ट्स
बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड की हुई एंट्री! T20 वर्ल्ड कप के लिए किया स्क्वाड का ऐलान
बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड की हुई एंट्री! T20 वर्ल्ड कप के लिए किया स्क्वाड का ऐलान
बॉलीवुड
Theaters Release This Week: सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
हेल्थ
सोते वक्त लंबे समय से गिर रही है लार तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
सोते वक्त लंबे समय से गिर रही है लार तो हो जाएं सावधान, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
जनरल नॉलेज
Artemis I, II और III में क्या अंतर है? एक क्लिक में समझें पूरा मामला
Artemis I, II और III में क्या अंतर है? एक क्लिक में समझें पूरा मामला
नौकरी
बिना परीक्षा पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने का मौका; यहां जानें आवेदन की डिटेल्स
बिना परीक्षा पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाने का मौका; यहां जानें आवेदन की डिटेल्स
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget