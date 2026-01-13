करण औजला के एक्स्ट्रा मैरिटल रूमर्स पर बीवी पलक औजला ने किया रिएक्ट, शेयर की रोमांटिक फोटो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरण औजला के एक्स्ट्रा मैरिटल रूमर्स पर बीवी पलक औजला ने किया रिएक्ट, शेयर की रोमांटिक फोटो

Karan Aujla Extra Marital Affair: करण औजला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों पर उनकी वाइफ पलक औजला का रिएक्शन सामने आया है. पलक ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करत तमाम अफवाहों को खारिज कर दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 13 Jan 2026 08:21 PM (IST)
पंजाबी सिंगर करण औजला पर एक कनाडा बेस्ड आर्टिस्ट Ms Gori Music ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए हैं. कनाडियन आर्टिस्ट ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता था कि करण शादीशुदा हैं और वो उनके साथ रिलेशनशिप में थीं. इन दावों के बीच करण औजला की वाइफ पलक औजला का रिएक्शन देखने को मिला है. पलक ने अलग अंदाज में करण के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों का जवाब दिया है.

 करण औजला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों के बीच पलक औजला ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रोमांटिक फोटो शेयर की है. इसमें पलक करण के गाल पर किस करती नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ बैकग्राउंड में उन्होंने 'विनिंग स्पीच' सॉन्ग ऐड किया है. ये फोटो किसी वेडिंग फंक्शन की लग रही है, जिसमें करण व्हाइट सूट में खूब जच रहे हैं. वहीं नैवी ब्लू लहंगा पहने पलक बेहद खूबसूरत लग रही हैं. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग जूलरी के साथ पूरा किया है.


कनाडियन आर्टिस्ट ने करण औजला पर लगाए ये आरोप
बता दें कि msgorimusic नाम से जानी जाने वाली कनाडियन आर्टिस्ट ने करण औजला पर गंभीर आरोप लगाए थे. उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा जिसमें उन्होंने लिखा है- 'मैं हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूं और करण औजला के साथ निजी संबंध के बाद मुझे चुप करा दिया गया और पब्लिकली अपमानित किया गया. मैंने ये रिश्ता तब शुरू किया था जब मुझे पता नहीं था कि वो शादीशुदा हैं. औजला की टीम ने फिर एक भारतीय इन्फ्लुएंसर से कॉन्टैक्ट किया और उसे झूठी जानकारी फैलाने के लिए कहा ताकि इस मामले को दबाया जा सके.'

पोस्ट में आगे लिखा था- 'कनाडा और अमेरिका की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. मेरे खिलाफ झूठे आपराधिक आरोप फैलाए गए, जो वेस्ट में तेजी से वायरल हुए और भारत से चुपचाप छिपाए गए. एक प्रमुख अमेरिकी मीडिया संस्थान अब मेरा इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा है, और पहली बार मैं इस बारे में बोलने का फैसला कर रही हूं. मेरा मानना ​​है कि मुझे अपनी कहानी शेयर करने का हक है. ऐसा करने के बाद, भारत की कई हस्तियों ने पर्सनली मुझसे संपर्क किया है और कहा है कि मेरे खुलकर बोलने से उन्हें इंस्पिरेशन मिली है.'

 
 
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 13 Jan 2026 08:09 PM (IST)
Karan Aujla Palak Aujla Karan Aujla Extra Marital Affair
