Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जेल न जाना पड़े', समय रैना के 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर कपिल शर्मा ने कसा तंज?

'जेल न जाना पड़े', समय रैना के 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर कपिल शर्मा ने कसा तंज?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की जमकर तारीफ की. इसी दौरान कपिल ने बताया कि वो यंग बच्चों से सीख रहे हैं कि क्या बोलना और क्या नहीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

शनिवार को दीपक कुमार मिश्रा की एक्शन-एडवेंचर फैंटेसी फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की कास्ट 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में बतौर गेस्ट पहुंची. नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम होने वाले इस शो में फिल्म के लीड एक्टर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने कपिल शर्मा और उनकी टीम की जमकर तारीफ की.

दोनों ने अपने को-स्टार मनीष पॉल की भी तारीफ की और बताया कि वो बिना किसी को बुरा महसूस कराए रोस्ट करने का हुनर बखूबी जानते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
कोमल रानी से जुड़े सवाल पर जवाब देने से गोविंदा की बेटी टीना का इंकार, कहा ये
कोमल रानी से जुड़े सवाल पर जवाब देने से गोविंदा की बेटी टीना का इंकार, कहा ये
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने तीसरे दिन उड़ाए गर्दे, 1 बजे तक 129 करोड़ पार कलेक्शन
'दृश्यम 3' ने तीसरे दिन उड़ाए गर्दे, 1 बजे तक 129 करोड़ पार कलेक्शन
बॉलीवुड
15 करोड़ में बिके रजनीकांत की 'जेलर 2' के हिंदी राइट्स, 'गनमास्टर G9' को मिली 35 करोड़ की डील
'जेलर 2' और 'गनमास्टर G9' ने रिलीज से पहले किया बड़ा धमाका, करोड़ों में बिके राइट्स
बॉलीवुड
'तुम्हें हर चीज मिले...' सोहा अली खान के बर्थडे पर भाभी करीना कपूर ने लुटाया प्यार
'तुम्हें हर चीज मिले...' सोहा अली खान के बर्थडे पर भाभी करीना कपूर ने लुटाया प्यार

तमन्ना भाटिया ने की मनीष पॉल और तमन्ना भाटिया की तारीफ
शो के दौरान कपिल शर्मा और मनीष पॉल की तारीफ करते हुए तमन्ना भाटिया ने कहा, 'आप दोनों को देखकर मुझे समझ आया कि होस्टिंग अपनी जगह है, लेकिन आप लोग असली रोस्टर हैं. आज बहुत से लोग रोस्ट करते हैं, लेकिन आप ऐसा रोस्ट करते हैं, जिसे परिवार के साथ भी देखा जा सकता है.'

'जेल न जाना पड़े'- कपिल
जब तमन्ना ने कपिल से पूछा कि क्या आज के यंग कॉमेडियन्स ने उनसे रोस्ट करना सीखा है, तो कपिल ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'हम इन यंग बच्चों को देखकर ये सीख रहे हैं कि क्या नहीं बोलना चाहिए, ताकि हमें जेल न जाना पड़े.'

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी कपिल की टीम को सलाम
वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी कपिल शर्मा, उनकी टीम और मनीष पॉल की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'कपिल और उनकी टीम को सलाम है, साथ ही मनीष को भी. आप लोग बिना किसी को बुरा महसूस कराए साफ-सुथरे तरीके से कॉमेडी और रोस्ट करते हैं. इसमें कोई गाली नहीं होती. यही इस शो की खास बात है.' 

'इंडियाज गॉट लैटेंट' को लेकर हुआ था विवाद
बता दें, कपिल शर्मा ने शो में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को समय रैना और 'इंडियाज गॉट लैटेंट'  से जुड़े विवाद पर तंज माना जा रहा है. समय के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' को लेकर पिछले साल काफी विवाद हुआ था और शो यूट्यूब से हटा दिया गया था. रणवीर इलाहाबादिया की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद समय रैना पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी.

विवाद के बाद समय ने करीब एक साल का ब्रेक लिया और 'स्टिल अलाइव' से वापसी की. इसी दौरान उन्होंने 'इंडियाज गॉट लैटेंट' की वापसी का ऐलान किया. वहीं सीजन 2 के कई एपिसोड्स आ चुके हैं.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
KAPIL SHARMA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कोमल रानी से जुड़े सवाल पर जवाब देने से गोविंदा की बेटी टीना का इंकार, कहा ये
कोमल रानी से जुड़े सवाल पर जवाब देने से गोविंदा की बेटी टीना का इंकार, कहा ये
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने तीसरे दिन उड़ाए गर्दे, 1 बजे तक 129 करोड़ पार कलेक्शन
'दृश्यम 3' ने तीसरे दिन उड़ाए गर्दे, 1 बजे तक 129 करोड़ पार कलेक्शन
बॉलीवुड
15 करोड़ में बिके रजनीकांत की 'जेलर 2' के हिंदी राइट्स, 'गनमास्टर G9' को मिली 35 करोड़ की डील
'जेलर 2' और 'गनमास्टर G9' ने रिलीज से पहले किया बड़ा धमाका, करोड़ों में बिके राइट्स
बॉलीवुड
'तुम्हें हर चीज मिले...' सोहा अली खान के बर्थडे पर भाभी करीना कपूर ने लुटाया प्यार
'तुम्हें हर चीज मिले...' सोहा अली खान के बर्थडे पर भाभी करीना कपूर ने लुटाया प्यार
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से चुनाव में...', BJP का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज
'इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से चुनाव में...', BJP का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट
महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शाई होप ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, खेली 162 की ऐतिहासिक पारी
भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में शाई होप ने तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, खेली 162 की ऐतिहासिक पारी
बॉलीवुड
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
विश्व
शेख हसीना की कब होगी बांग्लादेश वापसी? भारत ने दे दिया जवाब
शेख हसीना की कब होगी बांग्लादेश वापसी? भारत ने दे दिया जवाब
एग्रीकल्चर
आलू किसानों की कमाई बढ़ा सकती हैं ये 3 किस्में, 400 क्विंटल तक उपज
आलू किसानों की कमाई बढ़ा सकती हैं ये 3 किस्में, 400 क्विंटल तक उपज
शिक्षा
यूपी में ADO पंचायत भर्ती के नियम बदले, उम्र सीमा 40 साल; UPSSSC कराएगा परीक्षा
यूपी में ADO पंचायत भर्ती के नियम बदले, उम्र सीमा 40 साल; UPSSSC कराएगा परीक्षा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget