'दादी की शादी' के शूटिंग के बीच मां नीतू कपूर के लिए परेशान हुए रणबीर, कपिल शर्मा ने किया खुलासा

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की मां और एक्ट्रेस नीतू कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'दादी की शादी' को लेकर चर्चा में है. ये फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसे लेकर हाल ही में फिल्म का प्रमोशन भी हुआ. इसी बीच शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है, जिसमें कपिल शर्मा ने बताया कि रणबीर शूटिंग के समय उन्हें लेकर बहुत परेशान थे और बीच में ही वापस आने के लिए कह रहे थे.

रणबीर ने परेशान होकर किया कॉल

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बताया कि शिमला में शूटिंग के समय हालात मुश्किल हो गए थे और उस समय रणबीर ने नीतू कपूर को कॉल किया था. वहीं नीतू ने भी इस बारे में बताया कि रणबीर ने परेशान होकर उन्हें कॉल पर कहा, 'मम्मी प्लीज वापस आ जाओ.' तब नीतू ने उन्हें कहा कि 'यहां सब ठीक है और सेफ है. कोई बम नहीं गिरने वाला है.' इस मुश्किल समय में भी फिल्म की पूरी टीम बहुत एक्साइटेड थी और शूटिंग को टालना नहीं चाहते थे.

वहीं इस फिल्म से रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी भी अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही है. प्रमोशन के बीच उन्होंने भी बताया कि शूटिंग के समय सभी के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था इसीलिए कोई काम नहीं छोड़ना चाहता था. साथ ही नीतू ने बताया कि वहां कोई वैनिटी वैन नहीं थी. जगह की कमी थी इसीलिए सभी कॉटेज में रहते थे.

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फिल्म की स्टारकास्ट

बता दें कि डायरेक्टर आशीष आर मोहन की 'दादी की शादी' एक फैमिली कॉमेडी फिल्म है. फैंस इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड है. इस फिल्म के गाने 'सुनो न दिल' को भी दर्शकों का बहुत प्यार मिला है, जिसे सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने गाया है. कहानी में नीतू दोबारा शादी करने वाली होती है, लेकिन रिद्धिमा इसके खिलाफ होती है. फिल्म में कपिल शर्मा, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी, आर सरथकुमार, तेजू कोल्हापुरी और सादिया खातीब जैसे कलाकार नजर आने वाले है.

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