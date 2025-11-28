हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKapil Sharma Box Office Record: 10 साल में तीन फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें कपिल शर्मा का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

Kapil Sharma Box Office Record: 10 साल में तीन फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें कपिल शर्मा का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

Kapil Sharma Box Office Record: कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' रिलीज हो रही है. इससे पहले एक्टर ने 3 फिल्में की हैं, आइए जानते हैं इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Nov 2025 05:00 PM (IST)
कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा दो साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक करने के लिए तैयार हैं. 12 दिसंबर, 2025 को उनकी रॉम-कॉम फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' रिलीज हो रही है. ये कपिल शर्मा के करियर की चौथी फिल्म है जिसमें वो बतौर लीड एक्टर दिखाई देंगे. आइए जानते हैं कि कपिल ने इससे पहले कौन-कौन सी फिल्में की हैं और उनका बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा है.

किस किसको प्यार करूं

  • कपिल शर्मा ने साल 2015 में फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' से बतौर एक्टर डेब्यू किया था.
  • इस फिल्म में साई लोकुर, मंजरी फडनीस, सिमरन कौर मुंडी और एली अवराम भी नजर आए थे.
  • 'किस किसको प्यार करूं' कपिल शर्मा के अब तक के करियर की इकलौती हिट फिल्म है.
  • बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 49.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

फिरंगी

  • किस किसको प्यार करूं जैसी रॉम-कॉम फिल्म करने के बाद कपिल शर्मा 'फिरंगी' में दिखे.
  • ये एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है जो कि साल 2017 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
  • कपिल शर्मा की इस फिल्म में इशिता दत्ता और मोनिका गिल अहम किरदार में दिखाई दिए थे.
  • 'फिरंगी' का बजट 25 करोड़ रुपए था और ये बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट का आधा भी नहीं कमा पाई.
  • 10.27 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ 'फिरंगी' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. 

ज्विगेटो

  • 'फिरंगी' के बाद कपिल शर्मा 6 साल पर्दे से गायब रहे और फिर 'ज्विगेटो' में नजर आए.
  • 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म डिलीवरी राइडर पर बेस्ड थी.
  • लेकिन इस बार भी कपिल शर्मा दर्शकों को इंप्रेस नहीं कर पाए और 'ज्विगेटो' फ्लॉप हो गई.
  • 28 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज 1.50 करोड़ रुपए ही बटोर पाई.

'किस किसको प्यार करूं 2' के बारे में
अब कपिल शर्मा अपनी इकलौती हिट फिल्म किस किसको प्यार करूं का सीक्वल लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और हीरा वरीना भी लीड रोल में होंगे. इसके अलावा मंजोत सिंह और दिवंगत एक्टर असरानी भी 'किस किसको प्यार करूं 2' में दिखाई देंगे.

Published at : 28 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Zwigato KAPIL SHARMA Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Kapil Sharma Box Office Record
