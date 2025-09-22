30 सितंबर 2022 को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जादू हो गया था और ये जादू था एक्टर ऋषभ शेट्टी का. ऋषभ शेट्टी एक ऐसी फिल्म लेकर आए जिसने न जाने कितनी बड़ी-बड़ी फिल्मों को धराशायी कर दिया था. फिल्म का नाम है 'कांतारा'. फिल्म 16 करोड़ के बजट में बनी थी और जब रिलीज हुई थी तो किसी ने सोचा न था कि ऐसा कुछ चमत्कार होने वाला है. एक ही झटके में वो साउथ सुपरस्टार कैटेगरी में पहुंच गए. ऑडियंस फिल्म देखने के लिए पागल सी हो गई थी.

कांतारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, कांतारा का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लाइफटाइम कलेक्शन 309.64 करोड़ का था. वहीं 363.82 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन था. फिल्म ने ओवरसीज 44 करोड़ कमाए थे. ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी.

फिल्म ने कन्नड़ में 162.09 करोड़, हिंदी में 84.77 करोड़, तेलुगू में 42.38 करोड़, तमिल में 7.29 करोड़ और मलयालम में 13.11 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म कन्नड़ में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और हिंदी और तेलुगू में ब्लॉकबस्ट, तमिल और मलयालम में हिट साबित हुई थी.

फिल्म ने 1831.25 परसेंट का प्रॉफिट किया था. फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स 7.5 करोड़ में बिके थे और फिल्म ने 981.33 परसेंट का तगड़ा प्रॉफिट दिया था.

कांतारा से पहले अप्रैल 2022 में केजीएफ: चैप्टर 2 आई थी, जो कोविड के बाद की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फिल्म थी. फिल्म ने 759 परसेंट का प्रॉफिट दिया था. लेकिन जब कांतारा आई तो सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह गए. कांतारा 1 के डिजिटल राइट्स अमेजन प्राइम के लिए 125 करोड़ रुपये में बिके थे.

बता दें कि फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में थे. उन्होंने ही इसे डारेक्ट किया था. फिल्म में सप्तमी गौड़ा, अच्युथ कुमार, प्रमोद शेट्टी, सुचन शेट्टी और किशोर कुमार नजर आए थे.

कांतारा 2 का ट्रेलर लॉन्च

कांतारा इतनी बड़ी सक्सेस हुई थी कि फिल्म के दूसरे पार्ट की तैयारी शुरू हो गई थी. अब फिल्म के दूसरे पार्ट का ट्रेलर 22 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाला है. फिल्म का पहला पार्ट जहां सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बना था. अब खबरें हैं कि दूसरे पार्ट के लिए बजट 125 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है. फिल्म का हिंदी वर्जन का ट्रेलर ऋतिक रोशन लॉन्च करने वाले हैं.