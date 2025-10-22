सिनेमाघरों में अब थामा और एक दीवाने की दीवानियत जैसी नई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं बावजूद इसके ऋषभ शेट्टी की पीरियड ड्रामा 'कांतारा चैप्टर 1' का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. दिवाली वीक में भी इस फिल्म ने धुआंधार कमाई की है. चलिए यहां जानते हैं 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

'कांतारा चैप्टर 1' की 20वें दिन कितनी रही कमाई?

'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर रिलीज़ हुई थी. तब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. यहां तक कि रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी इसका फीवर दर्शकों के सिर से नहीं उतरा है और इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में ऑडियंस खींची चली आ रही है. इसी के साथ ये फिल्म खूब कमाई भी कर रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'कांतारा चैप्टर 1' पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ का कलेक्शन किया था.

दूसरे हफ्ते में 'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई 147.85 करोड़ रुपये रही.

इसके बाद इस फिल्म ने 16वें दिन 8.5 करोड़, 17वें दिन 12.75 करोड़, 18वें दिन 17 करोड़ और 19वें दिन 11.65 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 12 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'कांतारा चैप्टर 1' की 20 दिनों की कुल कमाई अब 547.15 करोड़ रुपये हो गई है.

'कांतारा चैप्टर 1' अब छावा का रिकॉर्ड तोड़न से बस इतनी दूर

'कांतारा चैप्टर 1' तीसरे हफ्ते में भी कमाल का परफॉर्म कर रही है. इसका भारत में कुल कलेक्शन अब 547 करोड़ से ज्यादा हो गया है और अगर ये अपनी यही स्पीड बनाए रखती है तो उम्मीद है कि फिल्म जल्द ही भारत में छावा के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे देगी.

बता दें कि विक्की कौशल की 'छावा' ने भारत में 601.54 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 807.91 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था, जिससे यह साल की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है. लेकिन 'कांतारा चैप्टर 1' जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए तो 'छावा' का रिकॉर्ड अब खतरे में नजर आ रहा है. देखने वाली बात होगी कि नई फिल्मों के आगे 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर अब कितनी कमाई कर पाती है.