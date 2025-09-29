ऋषभ शेट्टी के फैंस बेसब्री से "कांतारा: चैप्टर 1" की रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. इस फिल्म ने देश-विदेश में खूब धूम मचाई है. ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से ही लोग इसके विजुअल्स, म्यूजिक और कहानी से खूब इम्प्रेस हुए हैं. अब, जब फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है, तो इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. कर्नाटक और अमेरिका में फैंस ने पहले ही फिल्म को लेकर ज़बरदस्त दिलचस्पी दिखाई है. वहीं नॉर्थ इंडिया में इसकी बुकिंग विंडो 28 सितंबर को खुली थी और इसे अब प्री टिकट सेल में दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी के साथ जानते हैं कि इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कितना कलेक्शन कर लिया है.

'कांतारा चैप्टर 1' ने एडवांस बुकिंग में कितनी कर ली कमाई?

ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा: चैप्टर 1' को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है. इससे पहले आई, 'कांतारा', एक ब्लॉकबस्टर रही थी. अब तीन साल बाद इसकी प्रीक्वल रिलीज़ हो रही है. कर्नाटक ने सबसे पहले 26 सितंबर को 'कांतारा चैप्टर 1' की एडवांस बुकिंग शुरू की, उसके बाद हिंदी और तेलुगु वर्जन में फिल्म की प्री टिकट सेल शुरू हुई. दिचस्प बात ये है कि इसने 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को पीछे छोड़ दिया है.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'कांतारा: चैप्टर 1' ने कन्नड़ में 1लाख 23 हजरा 474 टिकटों की प्री सेल की है.

वहीं तेलुगु में अब तक फिल्म के 112 और हिंदी में 12 हजार 583 टिकटो की एडवांस बुकिंग हुई है.

तमिल में 'कांतारा: चैप्टर 1' के 562 और मलयालम में 2 हजार 480 टिकटों की प्री सेल हुई है.

इसी के साथ इसने एडवांस बुकिंग में देश भर में अब तक बिना ब्लॉक सीटों के 4.99 करोड़ की कमाई कर ली है.

जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसका प्री टिकट सेल में केलक्शन 8.42 करोड़ रुपये हो गया है.

'कांतारा 1' ने एडवांस बुकिंग में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को दी मात

'कांतारा चैप्टर 1' ने एडवांस बुकिंग में ही गर्दा उड़ा दिया है. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म ने वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को प्री टिकट सेल में काफी पीछे छोड़ दिया है. जहां 'कांतारा चैप्टर 1' एडवांस बुकिंग में बिना ब्लॉक सीटों के 4.99 करोड़ और ब्लॉक सीटों के साथ 8.42 करोड़ रुपये कमा लिए हैं तो वहीं, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एडवांस बुकिंग में बिना ब्लॉक सीटों के 33.65 लाख की कमाई कर पाई है. जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसका कलेक्शन 1.11 करोड़ है. वहीं इस फिल्म के सोमवार दोपहर तक देश भर में 6 हजार 418 टिकटों की ही एडवांस बुकिंग हुई है.



कंतारा चैप्टर 1 के बारे में

कंतारा चैप्टर 1 एक पैन इंडिया फिल्म है, जो ओरिजनली कन्नड़ में बनी है. ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित और निर्देशित तथा होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित यह अखिल भारतीय फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को 2डी और आईमैक्स प्रारूपों में, कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी में दुनिया भर में रिलीज होगी.