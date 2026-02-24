हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आप बड़े स्टार हों या कोई और, सोचकर बोलना चाहिए', कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई रणवीर सिंह को फटकार

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा 2 के मिमिक्री विवाद में रणवीर सिंह को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और अगली सुनवाई की तारीख 2 मार्च के तय की गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर रणवीर सिंह फिल्म 'कांतारा 2' में दैव वाले सीन की मिमिक्री को लेकर विवादों में हैं. रणवीर सिंह को कर्नाटक हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई. 24 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि एक पॉपुलर अभिनेता होने के नाते उन्हें अपनी बात और व्यवहार को लेकर जिम्मेदार रहना चाहिए.

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने रणवीर सिंह के खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती कार्रवाई पर अगली सुनवाई 2 मार्च तक रोक लगा दी है. फिलहाल पुलिस कोई सख्त कदम नहीं उठा सकेगी. 

जज ने लगाई रणवीर सिंह को फटकार

सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि एक अभिनेता को किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है. चाहे आप बड़े स्टार हों या कोई और, सार्वजनिक जिम्मेदारी सब पर समान रूप से लागू होती है. उन्होंने रणवीर को 'लापरवाह' बताते हुए कहा कि इंटरनेट पर कही गई बात कभी पूरी तरह मिटती नहीं है. शब्द वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में डाला गया कंटेंट हमेशा मौजूद रहता है. इसलिए सार्वजनिक मंच पर बोलते समय बहुत सोच-समझकर बोलना चाहिए. हालांकि, मामला जानबूझकर किया गया है या नहीं, ये आगे की सुनवाई में तय होगा.

रणवीर की ओर से वकील साजन पूवैय्या ने दलील दी कि अभिनेता का इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था. लापरवाही और जानबूझकर अपराध करने में फर्क होता है. ये मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की उन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जो धार्मिक भावनाएं आहत करने और नफरत फैलाने से जुड़ी हैं.

क्या है पूरा मामला? 

बता दें, पिछले साल गोवा में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में रणवीर सिंह ने कन्नड़ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के दैव वाले सीन की नकल की. ये फिल्म अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी की है और इसमें 'दैवा' से जुड़ा एक पवित्र अनुष्ठान दिखाया गया है. आरोप है कि रणवीर ने उस किरदार की मिमिक्री की और दैव को 'भूत' कह दिया, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई. कार्यक्रम के दौरान ऋषभ शेट्टी ने उन्हें ऐसा न करने का इशारा भी किया था. हालांकि, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया. विवाद बढ़ने पर रणवीर सिंह ने सभी से माफी भी मांगी.

Published at : 24 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Ranveer SIngh Kantara Chapter 1
