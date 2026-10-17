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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलाखों रुपये देकर बुलाया, 15 मिनट में छोड़ा स्टेज, अब अंजलि अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे इवेंट ऑर्गेनाइजर

लाखों रुपये देकर बुलाया, 15 मिनट में छोड़ा स्टेज, अब अंजलि अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे इवेंट ऑर्गेनाइजर

कानपुर के एक इवेंट में 'कच्चा बादाम' गाना बजने के बाद अंजलि अरोड़ा डीजे पर भड़क गई थीं और कार्यक्रम छोड़कर चली गईं. अब इवेंट ऑर्गेनाइजर ने एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की धमकी दी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 17 Oct 2026 03:56 PM (IST)
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सोशल मीडिया स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी अंजलि अरोड़ा को 'कच्चा बादाम' गाने से गजब की पॉपुलैरिटी मिली थी. इस गाने पर डांस करके उन्होंने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि हाल ही में कानपुर में उनके एक इवेंट में जब ये गाना बजा तो एक्ट्रेस डीजे पर भड़क उठीं. उनके इस बर्ताव को लेकर अब इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उन पर पब्लिसिटी स्टंट का आरोप लगाते हुए लीगल एक्शन लेने की धमकी दी है.

अंजलि अरोड़ा पर पब्लिसिटी स्टंट का आरोप

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में अंजलि अरोड़ा हाल ही में कानपुर में एक इवेंट में स्टेज पर नजर आ रही थीं. उसी वक्त डीजे ने 'कच्चा बादाम' गाना बजा दिया. लेकिन, एक्ट्रेस इस पर नाराज होकर डीजे के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगीं.

एक्ट्रेस के ओवर रिएक्शन को लेकर इवेंट ऑर्गेनाइजर ने 'स्टेट मीडिया 24' से बातचीत में कहा, 'ये उनके द्वारा किया गया पब्लिसिटी स्टंट था. हर कलाकार स्टेज की गरिमा को जानता है. कोई बात थी तो उसे बाद में मैनेजमेंट टीम के साथ बैठकर क्लियर कर लिया जाता.'

अंजलि अरोड़ा को लाखों रुपये देकर बुलाया

ऑर्गेनाइजर ने आगे खुलासा किया कि इवेंट में परफॉर्म करने के लिए एक्ट्रेस को लाखों रुपये देकर बुलाया था. लेकिन, एक्ट्रेस हंगामे के बाद सिर्फ 15 मिनट में ही स्टेज छोड़कर चली गईं. उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है.

फिल्म में निभाया माता सीता का रोल

अंजलि अरोड़ा ने हाल ही में फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के जरिए बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू किया था. उनकी ये फिल्म 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसमें अभिनेत्री ने माता सीता का किरदार निभाया. श्री राम के रोल में देव शर्मा नजर आए थे, हालांकि मूवी को बॉक्स ऑफिस पर खास रिपॉन्स नहीं मिला.

माता सीता बनने पर हुई थी अंजलि की आलोचना

कच्चा बादाम गाने से फेमस होने के बाद जब अंजलि ने माता सीता की भूमिका निभाई तो इसे लेकर उनकी आलोचना हुई थी. इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा था, 'मुझे इसलिए ट्रोल किया गया कि मैं माता सीता का रोल कैसे कर सकती हूं? क्योंकि मैं पहले डांस करती थी.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Anjali Arora
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