सोशल मीडिया स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी अंजलि अरोड़ा को 'कच्चा बादाम' गाने से गजब की पॉपुलैरिटी मिली थी. इस गाने पर डांस करके उन्होंने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि हाल ही में कानपुर में उनके एक इवेंट में जब ये गाना बजा तो एक्ट्रेस डीजे पर भड़क उठीं. उनके इस बर्ताव को लेकर अब इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उन पर पब्लिसिटी स्टंट का आरोप लगाते हुए लीगल एक्शन लेने की धमकी दी है.

अंजलि अरोड़ा पर पब्लिसिटी स्टंट का आरोप

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में अंजलि अरोड़ा हाल ही में कानपुर में एक इवेंट में स्टेज पर नजर आ रही थीं. उसी वक्त डीजे ने 'कच्चा बादाम' गाना बजा दिया. लेकिन, एक्ट्रेस इस पर नाराज होकर डीजे के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगीं.

एक्ट्रेस के ओवर रिएक्शन को लेकर इवेंट ऑर्गेनाइजर ने 'स्टेट मीडिया 24' से बातचीत में कहा, 'ये उनके द्वारा किया गया पब्लिसिटी स्टंट था. हर कलाकार स्टेज की गरिमा को जानता है. कोई बात थी तो उसे बाद में मैनेजमेंट टीम के साथ बैठकर क्लियर कर लिया जाता.'

यही गाना लगाने के बाद ही कानपुर में Anjali के show में क्लेश शुरू हुआ था 😲😲😲 https://t.co/025kwwZcTI — HasnaZarooriHai🇮🇳 (@HasnaZaruriHai) October 16, 2026

अंजलि अरोड़ा को लाखों रुपये देकर बुलाया

ऑर्गेनाइजर ने आगे खुलासा किया कि इवेंट में परफॉर्म करने के लिए एक्ट्रेस को लाखों रुपये देकर बुलाया था. लेकिन, एक्ट्रेस हंगामे के बाद सिर्फ 15 मिनट में ही स्टेज छोड़कर चली गईं. उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है.

फिल्म में निभाया माता सीता का रोल

अंजलि अरोड़ा ने हाल ही में फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के जरिए बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू किया था. उनकी ये फिल्म 25 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसमें अभिनेत्री ने माता सीता का किरदार निभाया. श्री राम के रोल में देव शर्मा नजर आए थे, हालांकि मूवी को बॉक्स ऑफिस पर खास रिपॉन्स नहीं मिला.

माता सीता बनने पर हुई थी अंजलि की आलोचना

कच्चा बादाम गाने से फेमस होने के बाद जब अंजलि ने माता सीता की भूमिका निभाई तो इसे लेकर उनकी आलोचना हुई थी. इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा था, 'मुझे इसलिए ट्रोल किया गया कि मैं माता सीता का रोल कैसे कर सकती हूं? क्योंकि मैं पहले डांस करती थी.'