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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकनिका कपूर के 5 सुपरहिट गाने, जिन्हें सुनते ही डांस करने का करेगा मन

कनिका कपूर के 5 सुपरहिट गाने, जिन्हें सुनते ही डांस करने का करेगा मन

मशहूर सिंगर कनिका कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. एक समय में उनके गाने हर पार्टी में बजते थे. चलिए आपको बताते हैं उनके सुपरहिट पार्टी सॉन्ग्स के बारे में.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 04 Nov 2026 05:26 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर ने अपनी आवाज के दम पर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनके गाने एक समय पर हर पार्टी और शादी की जान हुआ करते थे. फिलहाल, कनिका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपने पति और बिजनेसमैन गौतम हथिरमानी से अलग होने का फैसला लिया है. दोनों ने 20 मई 2022 को लंदन में शादी की थी. यह कनिका की दूसरी शादी थी. उनकी प्रोफेशनल जर्नी भी काफी दिलचस्प रही है. आइए जानते हैं उनके 5 सुपरहिट गानों के बारे में.

बेबी डॉल

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बेबी डॉल उनका ब्रेकथ्रू और सबसे सुपरहिट गाना रहा है. रागिनी एमएमएस 2 के इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था. इस गाने की वीडियो में एक्ट्रेस सनी लियोन थी. इसके बोल कुमार ने लिखे थे, जबकि म्यूजिक की जिम्मेदारी मीत ब्रोस ने संभाली थी. पंजाबी बीट्स और कैची म्यूजिक की वजह से यह गाना रिलीज होते ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था.

चिट्टियां कलाइयां

कनिका कपूर का गाना चिट्टियां कलाइयां भी बहुत फेमस पॉप और पार्टी सॉन्ग है. ये गाना काफी समय तक ट्रेंडिंग की लिस्ट में बना रहा. रॉय फिल्म के इस गाने में जैकलीन फर्नांडिस नजर आई थीं. इस गाने के मशहूर होने के पीछे इसके लिरिक्स ने अहम रोल निभाया. इस गाने में जैकलीन अपने प्रेमी से छोटी-छोटी डिमांड्स करती दिखाई देती हैं.

लवली

फिल्म ‘हैप्पी न्यू ईयर’ का गाना लवली भी कनिका कपूर का हिट डांस नंबर है. इस गाने में दीपिका पादुकोण का ग्लैमरस अवतार ऑडियंस को बहुत पसंद आया था. इस गाने में कनिका कपूर के को - सिंगर्स रविंद्र उपाध्याय, मीरा वर्मा और फतेह थे. गाने के बीट्स और दीपिका के मूव्स ने इस गाने को पॉपुलर करने में अहम भमिका अदा की.

देसी लुक

2015 में आई फिल्म ‘एक पहेली लीला’ के गाने देसी लुक में भी सनी लियोन का ग्लैमरस लुक नजर आया था. कनिका कपूर का ये गाना भी काफी हिट साबित हुआ. ये डांस नंबर भी काफई फेमस हुआ था.

टुकुर टुकुर

फिल्म 'दिलवाले' का यह एनर्जेटिक ग्रुप डांस सॉन्ग भी कनिका कपूर के हिट सॉन्ग्स में से एक है. इस सॉन्ग में उन्होंने अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड जैसे बड़े सिंगर्स के साथ काम किया था. इस गाने में काजोल और शाहरुख खान के अलावा वरुण धवन और कृति सेनन भी हैं. दिलवाले फिल्म का ये इकलौता गाना है, जिसमें चारों मेन एक्टर्स एक साथ देखने को मिलते हैं.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 04 Nov 2026 05:26 PM (IST)
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Kanika Kapur
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