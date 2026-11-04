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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकनिका कपूर और गौतम हथिरमानी की राहें हुईं अलग, शादी के 4 साल बाद सिंगर ने कंफर्म किया सेपरेशन

कनिका कपूर और गौतम हथिरमानी की राहें हुईं अलग, शादी के 4 साल बाद सिंगर ने कंफर्म किया सेपरेशन

सिंगर कनिका कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने शादी के करीब 4 साल बाद पति और बिजनेसमैन गौतम हथिरमानी से अलग होने का ऐलान किया है. दोनों ने साल 2022 में लंदन में शादी की थी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Nov 2026 07:55 AM (IST)
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बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर कनिका कपूर ने अपने पति और बिजनेसमैन गौतम हथिरमानी से अलग होने का ऐलान कर दिया है. दोनों ने साल 2022 में लंदन में शादी की थी. शादी के करीब 4 साल बाद अब दोनों ने अपनी राहें अलग करने का फैसला किया है. कनिका ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस बारे में जानकारी दी और लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की.
 
'मैंने और मेरे पति ने अलग होने का फैसला किया है...'

कनिका कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपने बयान में कहा, 'काफी सोचने और समझने के बाद मैंने और मेरे पति ने अलग होने का फैसला किया है. हमने साथ में जो समय बिताया, उसके लिए मैं आभारी हूं और उनके आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं देती हूं. मैं सभी से अपील करती हूं कि इस मुश्किल समय में हमारी निजता का सम्मान करें और हमारे प्रति नरमी बरतें.' 

कनिका कपूर और गौतम हथिरमानी की राहें हुईं अलग, शादी के 4 साल बाद सिंगर ने कंफर्म किया सेपरेशन

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अलग होने की वजह पर क्या बोलीं कनिका कपूर?

बता दें कि कनिका कपूर लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थीं. उनके पति गौतम हथिरमानी से तलाक की खबरें सामने आ रही थीं. अब सिंगर ने खुद अलग होने की पुष्टि कर दी है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, एक इंटरव्यू में कनिका ने बताया कि गौतम से अलग होने की वजह कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है. उन्होंने उन खबरों को भी गलत बताया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि वो नाइजीरिया के लागोस में नहीं रहना चाहती थीं, इसलिए उनकी शादी टूटी है. दरअसल, गौतम अपने बिजनेस की वजह से लागोस में रहते हैं. 

कनिका कपूर और गौतम हथिरमानी की राहें हुईं अलग, शादी के 4 साल बाद सिंगर ने कंफर्म किया सेपरेशन

कनिका ने कहा था, 'मेरी जिंदगी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और जहां तक मुझे पता है, गौतम की जिंदगी में भी कोई और नहीं है. मेरे लिए ये दूसरी बार तलाक का सामना करने जैसा है. इससे अपने साथ दुख और निराशा भी आती है. ये कहना गलत है कि मैं लागोस में नहीं रहना चाहती थी. ये बहुत आम बात है कि जब भी कोई शादी टूटती है, तो सबसे पहले महिला को ही दोष दिया जाता है. ये बिल्कुल गलत है. शादी में क्या हुआ और किन वजहों से रिश्ता टूटा, ये सिर्फ उन दो लोगों को पता होता है जो उस रिश्ते में थे.'

साल 2022 में लंदन में रचाई शादी

कनिका कपूर और गौतम हथिरमानी कई सालों से एक-दूसरे को जानते थे. पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया. इसके बाद 20 मई, 2022 को दोनों ने लंदन के एक पांच सितारा होटल में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. 

कनिका कपूर और गौतम हथिरमानी की राहें हुईं अलग, शादी के 4 साल बाद सिंगर ने कंफर्म किया सेपरेशन

कनिका की ये दूसरी शादी थी. इससे पहले उन्होंने लंदन के डॉक्टर जसप्रीत सिंह चंदोक से शादी की थी. दोनों का साल 2012 में तलाक हो गया था. पहली शादी से कनिका के तीन बच्चे हैं, जिनके नाम आयाना, समारा और युवराज हैं. तलाक के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की.

कनिका कपूर के हिट गाने

गौरतलब है कि कनिका को साल 2012 में गाने 'जुगनी जी' से पहचान मिली थी. इसके बाद 2014 में उनका गाना 'बेबी डॉल' काफी हिट हुआ. उन्होंने 'चिट्टियां कलाइयां', 'तुकुर तुकुर', 'गेंदा फूल' और 'ओ बोलेगा या ओ ओ बोलेगा' जैसे कई लोकप्रिय गाने भी गाए हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 04 Nov 2026 07:31 AM (IST)
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