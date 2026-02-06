बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अभिनय के साथ-साथ राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. इन दिनों वह फिल्मों से ज्यादा अपने सियासी रोल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. बेबाक बयान और खुलकर अपनी बात रखने के चलते कंगना अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में भी नजर आईं. ऐसे में उनकी मुलाकात बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी से हुई. कंगना ने अपने और हेमा संग हुई इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसके साथ ही कंगना ने खास कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी.

संसद में हेमा संग क्वालिटी टाइम बिताती नजर आई कंगना

कंगना रनौत ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी संग खास मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों एक सोफे पर आराम से बैठी हैं और कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए पोज देती नजर आ रही हैं. लुक की बात करें तो कंगना ने पर्पल कलर के फुल स्लीव्स वाले ब्लाउज के साथ पिंक कॉटन साड़ी कैरी की है. वहीं, हेमा ने येलो कलर की प्रिंटेड साड़ी पहली है. दोनों ही एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.

इन तस्वीरों के साथ कंगना ने कैप्शन में लिखा, 'संसद में सुकून के कुछ पल ड्रीम गर्ल के साथ.' बता दें कि हेमा मालिनी को उनके फैंस 'ड्रीम गर्ल' के नाम से भी जानते हैं. कंगना और हेमा की ये तस्वीरें इंटरनेट पर काफी पसंद की जा रही हैं.

कंगना रनौत का वर्कफ्रंट

कंगना रनौत के वर्कफ्रंट की बात करे तो आखिरी बार उन्हें फिल्म इमरजेंसी में देखा गया था. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाई थी. वहीं, अब वो जलद ही अपनी अपकमिंग मूवी 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का निर्माण कंगना के होम प्रोडक्शन मणिकर्णिका फिल्म्स के बैनर तले हो रहा है. कंगना के साथ इस मूवी में अभिषेक बच्चन और श्रेयस तलपडे जैसे कलाकार भी नजर आ सकते हैं.