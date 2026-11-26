बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उनका एक बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला है.

सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने दोस्त और प्रोड्यूसर अमित तुली की शादी में खूब मस्ती करती नजर आ रही हैं. वीडियो में कंगना दूल्हा-दुल्हन पर फूल बरसाती हैं और उन्हें प्यार से आशीर्वाद भी देती हैं. एक्ट्रेस का यह चुलबुला अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

दोस्त की शादी में कंगना ने लुटाया प्यार

दरअसल, कंगना हाल ही में अपने दोस्त अमित तुली की शादी में शामिल हुई थीं. अमित ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गरिमा के साथ शादी की है. वेडिंग प्लानर ने अमित की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

वीडियो में दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे का हाथ थामे खड़े नजर आते हैं. तभी कंगना उनके ऊपर फूल बरसाने लगती हैं. इस दौरान वह काफी खुश दिखाई देती हैं और कहती हैं, 'तीनों लोकों से सारे देवी-देवता आप पर फूल बरसा रहे हैं.' इसके बाद एक्ट्रेस कपल को शगुन देती हैं और दोनों को गले लगाकर और गालों पर किस करके अपना प्यार जताती हैं.

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हरे लहंगे में बेहद खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस

शादी के लिए कंगना ने बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक चुना था. उन्होंने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा पहना है. इसके साथ उन्होंने बॉटल ग्रीन कलर कe दुपट्टा कैरी किया था.

गोल्डन और ग्रीन कलर के नेकलेस, बड़े झुमके और मांग टीका उनके लुक को और खास बना रहे थे. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शादी की एक रील शेयर की है. इस रील की शुरुआत में कंगना की आउटफिट चेक वाली क्लिप है, इसके बाद उन्होंने अमित और गरिमा के फेरों का सेल्फी वीडियो जोड़ा है और एंड में वरमाला के बाद कंगना दोनों पर फूल बरसाती दिख रही हैं.

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कौन हैं अमित तुली?

बता दें कि अमित तुली राइटर, प्रोड्यूसर और मार्केटर हैं. उनका स्टूडियो ‘स्टूडियो उन्नीस एंटरटेनमेंट’ कंगना की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा रहा है. इसके अलावा उनका स्टूडियो 'हनुमान अंश' के पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग का काम भी देख चुका है.

अमित ने साल 2015 में आई फिल्म '31st October' की कहानी भी हैरी सचदेवा के साथ मिलकर लिखी थी. इस फिल्म में सोहा अली खान और वीर दास मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे.

कंगना रनौत का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो कंगना आखिरी बार फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई थीं. अब वह तेलुगु फिल्ममेकर रवि बाबू की हॉरर फिल्म 'स्केरी पिक्चर' में दिखाई देंगी. इस फिल्म को राणा दग्गुबाती प्रोड्यूस कर रहे हैं.