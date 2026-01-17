म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं. उन्होंने हाल ही में विक्की कौशल की फिल्म छावा को लेकर कमेंट किया है. उन्होंने छावा को बांटने वाली फिल्म कहा है. एआर रहमान के कमेंट के बाद से हर जगह से स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं. एक्टर और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने एआर रहमान पर निशाना साधा है. कंगना ने कहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा पक्षपाती और नफरत करने वाला इंसान नहीं देखा है.

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके निशाना साधा है. कंगना ने एआर रहमान के इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'डियर एआर रहमान जी, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं एक भगवा पार्टी को सपोर्ट करती हूं, फिर भी मुझे कहना होगा कि मैंने आपसे ज्यादा भेदभाव करने वाला और नफरत करने वाला इंसान नहीं देखा.'

कंगना ने साधा निशाना

कंगना ने आगे लिखा- 'मैं आपको अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी की कहानी सुनाना चाहता था. कहानी सुनाना तो दूर, आपने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया. मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते. मजे की बात है कि इमरजेंसी को सभी क्रिटिक्स ने मास्टरपीस कहा. यहां तक ​​कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी मुझे फिल्म की तारीफ करते हुए फैन लेटर भेजे. जिसमें फिल्म के संतुलित और दयालु अप्रोच की तारीफ की गई थी लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे हो गए हैं. मुझे आपके लिए दुख होता है.'





कंगना रनौत आखिरी बार फिल्म इमरजेंसी में नजर आईं थीं. उनकी ये फिल्म पिछले साल जनवरी में रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिसपर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी. इसके बाद से कंगना किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. उन्होंने अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं की है.

ये भी पढ़ें: बेंगलुरु में धमाल मचाने वाली हैं सुनिधि चौहान, 18 हजार से ज्यादा लोग कॉन्सर्ट में होंगे शामिल