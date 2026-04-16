जब सलमान खान से पहली बार मिलीं कंगना रनौत, दबंग खान बोले- आप तो भंसाली की हीरोइन हो

एक्टर-पॉलिटिशियन कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनकी हाजिरजवाबी की भी चर्चा रहती है. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर पहचान बनाई. अब कंगना ने अपने शुरुआती दिनों को याद किया है और सलमान खान की मुलाकात के बारे में बात की.

एएनआई के साथ बातचीत में कंगना ने सलमान खान के साथ मुलाकात की डिटेल्स शेयर की. उन्होंने कहा, 'जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, बहुत शुरुआती दिनों की बात है. तो मैं सलमान खान से मिली किसी के जरिए. मैं उस वक्त 16-17 साल की रही होंगी. गैंगस्टर तभी हुई नहीं थी. और सलमान मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि आप संजय लीला भंसाली की हीरोइन हैं. सलमान खान ने ये कहा. उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जाकर उनसे मिलना चाहिए.'

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जब संजय लीला भंसाली से मिली कंगना रनौत

आगे कंगना ने कहा, 'उस पर्टिकुलर दिन मैं संजय सर के पास गई और मेरे पास पोर्टफोलियो था. मैं संजय सर के घर गई थी और उनकी मां भी तभी वहां थीं. और मैंने कहा कि मुझे सलमान सर ने आपके पास भेजा है. उन्होंने मेरी फोटो देखी और वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे. आप हर फोटो में अलग दिखती हैं. अगर हम आपके बालों को सीधा करें तो आप अलग दिखेंगी. अगर आप विग पहनेंगी तो अलग दिखेंगी. उस वक्त उन्होंने मुझे साइन नहीं किया. उनका मतलब शायद ये था कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको पता चल जाएगा. लेकिन अब जहां भी संजय सर मुझसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि काश मैंने सलमान की बात सुनी होती.'

बता दें कि सलमान खान के साथ कंगना रनौत का अच्छा बॉन्ड हैं. कई मौकों पर सलमान खान और कंगना को एक-दूसरे की तारीफ करते हुए भी देखा गया.

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