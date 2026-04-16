बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. उन्होंने चिराग के साथ अपने रोमांस की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर चिराग पासवान के साथ उनका रोमांस होता तो अब तक उनके बच्चे भी हो गए होते. बता दें कि पिछले समय अफवाहें थीं कि कंगना और चिराग एक-दूजे को डेट कर रहे हैं.

सिर्फ अच्छे दोस्त हैं कंगना रनौत और चिराग पासवान

कंगना रनौत ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मैं चिराग पासवान को पिछले दस सालों से जानती हूं. हम अच्छे दोस्त हैं. अगर हमारे बीच कुछ रोमांटिक होता तो अब तक हमारे बच्चे भी हो गए होते. लोग उन्हें देखकर ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि वो बहुत मजाकिया है और लोगों को खूब हंसाते हैं. कम से कम संसद में तो हमें बख्श दीजिए.'

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कंगना रनौत और चिराग पासवान ने फिल्म 'मिले ना मिले हम' में किया साथ काम

आपको बता दें कि कंगना रनौत और चिराग पासवान ने साल 2011 में आई फिल्म 'मिले ना मिले हम' में साथ काम किया था. दोनों की केमिस्ट्री तो लोगों को खूब पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये मुंह के बल गिरी. ये चिराग पासवान की पहली और आखिरी फिल्म रही. फिल्म फ्लॉप होने के बाद चिराग पासवान राजनीति में आ गए.

संसद में कंगना रनौत और चिराग पासवान की मुलाकात हुई. दोनों की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिससे दोनों के रोमांस की अफवाहें फैलती रहीं.

इन फिल्मों में नजर आएंगी कंगना रनौत

वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत को पिछली बार फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया. अब कंगना जल्द ही फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आएंगी. इसके अलावा कंगना के पास एक अनटाइटल्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें वो आर माधवन के साथ दिखेंगी.

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