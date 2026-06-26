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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मां-बाप का कसूर नहीं...', पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस पर कंगना रनौत ने दिया रिएक्शन

'मां-बाप का कसूर नहीं...', पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस पर कंगना रनौत ने दिया रिएक्शन

एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा है कि बच्चों के ऐसे कामों के लिए उनके माता-पिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 03:56 PM (IST)
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पुणे के 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत का मामला अब चौंकाने वाला मोड़ ले चुका है. सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है. शुरुआत में इसे एक हादसा माना गया था. बताया गया था कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के दौरान केतन का पैर फिसलने से उनकी मौत हो गई.

लेकिन अब पुलिस इस मामले की मर्डर के एंगल से जांच कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर मर्डर की साजिश रचने का आरोप है. फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है. मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने भी इस पर रिएक्ट किया है.

क्या बोलीं कंगना रनौत ?
कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि बच्चों के किए गए कामों के लिए उनके माता-पिता को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए. कंगना का मानना है कि आज के समय में सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और लोगों की संगत किसी भी इंसान की सोच, फैसलों और व्यवहार पर गहरा असर डालती है.

सिया गोयल के पिता के बयान वाली एक पोस्ट शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, 'आजकल सिर्फ किसी का परिवार, घर या माता-पिता देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चों के संस्कार कैसे होंगे. ज्यादा जरूरी ये है कि उन्हें कौन प्रभावित कर रहा है, वे किन लोगों के साथ समय बिताते हैं और सोशल मीडिया, AI या असल जिंदगी में उनकी सोच को कौन दिशा दे रहा है.'

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कंगना ने आगे लिखा, 'माता-पिता को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आज लोग एक साथ कई तरह की जिंदगी जी रहे हैं. लोग अपनी एक ऐसी छवि बनाते हैं, जिसे दुनिया देखना चाहती है. इसलिए बच्चों के कामों के लिए पूरे परिवार को जज नहीं करना चाहिए.'

मां-बाप का कसूर नहीं...', पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस पर कंगना रनौत ने दिया रिएक्शन

बता दें, सिया गोयल के माता-पिता ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सिया की मां ने बताया कि केतन अग्रवाल से शादी तय करने से पहले उन्होंने कई बार बेटी से उसकी सहमति पूछी थी. इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा, 'शादी तय करने से पहले हमने सिया से कम से कम 10 बार पूछा था कि क्या उसे केतन पसंद है और क्या वो ये शादी करना चाहती है. हर बार उसने यही कहा कि उसे केतन पसंद है और वो इस शादी के लिए तैयार है.'

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हालांकि, सिया के माता-पिता ने ये भी कहा कि अगर जांच में उनकी बेटी दोषी पाई जाती है, तो उसे कानून के मुताबिक वही सजा मिलनी चाहिए और न्याय मिलने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए.

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Published at : 26 Jun 2026 03:42 PM (IST)
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