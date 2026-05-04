राहुल गांधी संग शादी की अफवाहों पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- ये फर्जी खबर कितनी शर्मनाक है

एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से खबरों में आ गई हैं. हाल ही में कंगना रनौत और राहुल गांधी को लेकर एक खबर वायरल हुई. उस खबर को पढ़कर कंगना रनौत गुस्से में आ गई हैं. उन्होंने पोस्ट कर रिएक्ट किया है और खबर को पूरी तरह अफवाह बताया है.

क्या थी वायरल अफवाह

सोशल मीडिया पर वायरल खबर में दावा किया गया था कि कंगना रनौत ने कहा है, 'अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वॉइन करेंगे तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूं.' इस खबर को पढ़कर कंगना रनौत गुस्से में आ गई और उन्होंने पोस्ट कर इसे पूरी तरह गलत बताया.

कंगना रनौत ने किया रिएक्ट

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ये फर्जी खबर कितनी शर्मनाक है. पॉलिटिक्स में भी महिलाओं के लिए कोई गरिमा नहीं है. जो लोग ऐसी फर्जी खबरें फैला रहे हैं उन लोगों पर लानत है.'





कंगना रनौत की बात करें वो पॉपुलर एक्टर होने के साथ-साथ अब पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं. कंगना रनौत मंडी से बीजेपी सांसद हैं. कंगना अपने बेबाक बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं.

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एक्ट्रेस की फिल्मों की बात करें तो पिछली बार उन्हें 2025 में फिल्म इमरजेंसी में देखा गया था. इस फिल्म को कंगना ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था. फिल्म में वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में थीं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं थी. हालांकि, कंगना की एक्टिंग खूब तारीफ हुई थी.

अब कंगना के हाथ में 3 फिल्में हैं. वो सर्किल, भारत भाग्य विधाता और क्वीन 2 में दिखेंगी. सर्किल तीन भाषा हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी. भारत भाग्य विधाता पोस्ट प्रोडक्शन में है और क्वीन 2 प्री-प्रोडक्शन में है. क्वीन 2 को लेकर काफी चर्चा है. कंगना की क्वीन को फैंस ने काफी पसंद किया था. क्वीन 2013 में रिलीज हुई थी. फिल्म में दिखाया गयाथा कि कंगना अकेले हनीमून पर गई हैं.

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