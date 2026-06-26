कंगना रनौत का फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को 12 जून. 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन क्रिटिक्स से लेकर दर्शकों तक ने इसके लिए कंगना रनौत की एक्टिंग और गानों की जमकर सराहना की थी. फिल्म के लगभग सभी गानों को पसंद किया गया. इसी में से एक 'नब्ज नब्ज' भी रहा, जिसे म्यूजिक कंपोजर अमन पंत ने शूट किया था. अब म्यूजिशियन ने बताया कि इसे कैसे शूट किया गया था.

दरअसल, अमन पंत ने हाल ही में एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की. इस दौरान उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया साथ ही स्ट्रगल के साथ ही 'भारत भाग्य विधाता' में 'नब्ज नब्ज' गाने के शूट को लेकर भी बात की और बताया कि इसे उन्होंने महज दो दिनों में ही शूट कर लिया था और कंगना रनौत के साथ काम का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा.

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कंगना रनौत संग कैसा था एक्सपीरियंस?

कंगना रनौत के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को लेकर अमन पंत बताते हैं, 'एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं आपको बताऊं कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? और उनके साथ आपका वर्किंग फ्रीक्वेंसी कैसी है. मुझे वो लगता है कि वो फ्रीक्वेंसी एक पेज पर रही तो इसका एक फायदा रहा. अगर ऐसा नहीं होता तो जद्दोजहद हो जाती है. क्रिएटिव डिफ्रेंसेस तो होते हैं और वो सब जगह पर होते हैं. लेकिन इस फिल्म के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा.'





कंगना रनौत के साथ हुआ था विवाद?

वहीं, कंगना रनौत के साथ क्रिएटिव डिफ्रेंसेस को लेकर अमन पंत ने कहा, 'सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ. हम दोनों ही एक पेज पर रहे. वो काफी क्रिएटिव हैं और उनके भी काफी सारे आईडियाज रहे थे, जो हमने डिस्कस करके उस पर काम किया. वो बहुत सपोर्टिव रहीं. काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. वो सलाह देती थीं और ऐसा ही होना चाहिए.'

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कैसे तैयार हुआ 'नब्ज नब्ज'?

इसके साथ ही फिल्म के सॉन्ग 'नब्ज नब्ज' को तैयार करने को लेकर अमन पंत बताते हैं, 'मेरे पास बहुत सारे गाने आए थे लेकिन इस गाने की अलग ही बात थी. क्या होता है कि पहले गाने कंपोज हो जाते हैं लिरिक्स बाद में आते हैं लेकिन इस गाने की खास बात ये थी कि इसके लिरिक्स पहले लिखे थे और मुझे लगा ये लिरिक्स काफी अच्छे थे. ये फिल्म के सीन को कनेक्ट कर रहा था. ये पर्सनली मुझे बहुत अपील कर रहा था. हमने दो तीन गाने बनाए थे लेकिन बाद में यही अच्छा लगा.'

दो दिन में तैयार हो गई थी गाने की धुन



अमन पंत आगे सॉन्ग के तैयार करने को लेकर बताते हैं, 'धुन तो एक ही दिन में तैयार हो गई थी. अंतरा...मैं चेन्नई में ट्रैवल कर रहा था और उस समय डायरेक्टर का फोन आया कि मुझे आज ही ये गाना तैयार चाहिए तो मैंने वहां पर एक स्टूडियो बुक कराया और अंतरा चेन्नई में कंपोज हुआ तो कुल मिलाकर कंपोजिशन दो दिन में तैयार हो गया था. गाने की मेन धुन 2 दिन में ही तैयार हो गई थी.'





'भारत भाग्य विधाता' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म खास कमाई नहीं कर पाई थी. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन 8.24 करोड़ रहा. वहीं, इंडिया नेट कलेक्शन 6.99 करोड़ रहा. फिल्म कमर्शियली फ्लॉप साबित हुई. हालांकि, फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों को काफी पसंद आई थी.

गौरतलब है कि फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' सच्ची घटना से प्रेरित है. इसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमले को दिखाया गया है, जिसमें एक नर्स की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे उस मुश्किल वक्त में उस प्रेग्नेंट नर्स ने प्रेग्नेंट महिलाओं और नवजात बच्चों की मदद की थी. इस रोल को कंगना रनौत ने प्ले किया है. उन्होंने गीता माधव नाम का कैरेक्टर प्ले किया था.