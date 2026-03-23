40वें बर्थडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचीं कंगना रनौत, परिवार संग शेयर की तस्वीरें
Kangana Ranaut Birthday: एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने 40वें जन्मदिन पर परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने इस खास पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की.
बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटीशियन कंगना रनौत के लिए इस बार का जन्मदिन बहुत खास रहा. अपने 40वें जन्मदिन पर उन्होंने सिर्फ परिवार के साथ ही नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस दिन को और भी यादगार बना लिया. कंगना हमेशा अपने बेबाक अंदाज और विचारों के लिए जानी जाती हैं, इसी बीच प्रधानमंत्री के साथ उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचीं कंगना
जन्मदिन पर कंगना अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंची. इस बीच उनकी बहन रंगोली भी उनके साथ दिखी. मुलाकात के समय कंगना को प्रधानमंत्री की ओर से एक खास तोहफा भी मिला, जिसे उन्होंने सम्मान के साथ स्वीकार किया. इस खास पल की तस्वीरें कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की और अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'आज परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का समय और मार्गदर्शन मिला. मेरे लिए ये एक यादगार जन्मदिन रहा.' उनकी इस पोस्ट पर फैंस और समर्थकों ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और इस मुलाकात को खास बताया.
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कंगना रनौत का करियर
बता दें, कंगना ने फिल्म 'गैंगस्टर' से अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई. बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गईं. उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया, जहां उन्हें पहली बार में ही जीत मिली और वो सांसद बन गई. कंगना कई बार ये कह चुकी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के काम और सोच ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया. आज वो फिल्मों के साथ-साथ अपने राजनीतिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभाल रही हैं.
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Source: IOCL