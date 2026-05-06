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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज डेट अनाउंस, बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों से होगा मुकाबला

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज डेट अनाउंस, बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों से होगा मुकाबला

Bharat Bhagya Vidhata Release Date Announced: एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. आइए जानते हैं ये फिल्म कब रिलीज होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 May 2026 04:18 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को पिछली बार फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये फिल्म मुंह के बल गिरी. अब कंगना एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी दमदार अदाकारी का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं. वो जल्द ही फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आएंगी. अब फाइनली इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है.

12 जून को रिलीज होगी 'भारत भाग्य विधाता'
कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है. ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान कामा अस्पताल में नर्सों और मेडिकल स्टाफ के साहस पर आधारित इस फिल्म में कंगना एक नर्स की मुख्य भूमिका निभा रही हैं.

ये भी पढ़ें:- इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने पर कंगना रनौत ने शेयर किया पहला पोर्टफोलियो, यहीं से मिला 'गैंगस्टर' का मौका

कंगना रनौत हैं फिल्म की प्रोड्यूसर
'भारत भाग्य विधाता' को मणिकर्णिका फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. कंगना रनौत फिल्म की प्रोड्यूसर हैं. इस फिल्म के लेखक और निर्दशक मनोज तापड़िया हैं. कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर और लिखा, 'एक साधारण लोगों की असाधारण कहानी. वो रात, जब इंसानियत डर से भी बड़ी बनकर सामने आई. जब जिम्मेदारी ने बलिदान का रूप लिया, जब एकता ने कर्तव्य निभाया और जब हिम्मत ने कई जिंदगियां बचाईं. भारत के असली हीरोज की अनकही कहानी.'

 
 
 
 
 
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बॉक्स ऑफिस पर 'भारत भाग्य विधाता' का इन फिल्मों से होगा मुकाबला
बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर 'भारत भाग्य विधाता' का मुकाबला इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' से होगा. ये फिल्म भी 12 जून को रिलीज होगी. इसमें दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ और वेदांग रैना जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. इसके अलावा विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' और मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' भी इसी दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

ये भी पढ़ें:- राहुल गांधी संग शादी की अफवाहों पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- ये फर्जी खबर कितनी शर्मनाक है

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Published at : 06 May 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Bharat Bhagya Vidhata
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