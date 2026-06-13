कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' के मेकर्स ने खेला बड़ा दाव, 1 पर एक फ्री टिकट का किया ऐलान

बॉक्स ऑफिस पर फुस्स हुई कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', मेकर्स ने दिया ऑफर, 1 पर एक फ्री मिल रहे टिकट
फिल्म भारत भाग्य विधाता पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. इसी बीच फिल्म ने बड़ा कदम उठाते हुए देशभर के सिनेमाघरों में एक पर एक फ्री टिकट ऑफर शुरू कर दिया है.
कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिल पर पहले दिन 1 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसी बीच अब मेकर्स ने एक बड़ा दाव खेला है. मेकर्स ने दर्शकों को के लिए नया ऑफर शुरू किया है, जिससे फिल्म को बेहतर रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
मेकर्स ने दिया ऑफर
भारत भाग्य विधाता के मेकर्स ने देशभर के सिनेमाघरों में Buy 1 Get 1 टिकट ऑफर शुरू किया है, जिससे दर्शक एक टिकट खरीदने पर दूसरी टिकट फ्री में पा सकते हैं. इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए दर्शकों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुकमाईशो पर जाकर 'भारत' कोड का इस्तेमाल करना होगा, जिससे उन्हें ये स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा.
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'भारत भाग्य विधाता' ने पहले दिन की कितनी कमाई?
कंगना रनौत स्टारर फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' ने पहने दिन कमाई के मामले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'भारत भाग्य विधाता' ने भारत में पहले दिन 1 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की है.
'भारत भाग्य विधाता' 2008 के मुंबई (26/11) आतंकवादी हमलों के दौरान कामा अस्पताल में मरीजों की रक्षा करने वाली नर्सों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की बहादुरी पर बनीं एक सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है.
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'भारत भाग्य विधाता' को मनोज तापड़िया ने लिखा और डायरेक्ट किया है. कंगना रनौत इसकी को-प्रोड्यूसर हैं. कंगना ने फिल्म में नर्स का रोल प्ले किया है. इसमें ईशा डे, गिरिजा ओक और स्मिता तांबे ने भी अहम रोल प्ले कर रही है. फिल्म को डॉ. जयंतीलाल गडा के पेन स्टूडियोज़ ने पेश किया है और इसे पेन स्टूडियोज़, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशन्स ने Eunoia Films LLP और फ्लोटिंग रॉक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है.