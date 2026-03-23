बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर करोड़ों की कमाई करने वाली कंगना रनौत आज सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राजनीति में भी एक्टिव हो चुकी हैं. बड़े पर्दे पर अपने किरदारों से सुर्खियां बटोरने वाली कंगना अब जनता की आवाज बनकर एक नई जिम्मेदारी निभा रही हैं.

हालांकि, फिल्मों से मिलने वाली मोटी कमाई के मुकाबले राजनीति में मिलने वाली सैलरी काफी कम है. एक बार खुद कंगना ने इस पर खुलकर बात की और बताया कि उनकी कमाई से ज्यादा उनका खर्च हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्हें सरकार कितनी सैलरी देती है.

सरकार से कंगना को कितनी सैलरी मिलती है?

बता दें, कंगना रनौत हिमाचल के मंडी से बीजेपी की सांसद हैं. वहीं एक बार एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सरकार से जो सैलरी मिलती है उससे कई ज्यादा खर्चे होते हैं. उन्होंने कहा था, 'अपने कुक और ड्राइवर को सैलरी देने के बाद उसमें से सिर्फ 50 हजार से 60 हजार रुपये ही बचते हैं.'

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वहीं कंगना की सरकारी सैलरी की बात करें तो उन्हें लोकसभा क्षेत्र के भत्ते के रूप में हर महीने 70,000 रुपये मिलते हैं. वहीं उन्हें ऑफिस के खर्चे के लिए 60 हजार रुपए मिलते हैं. उन 60 हजार रुपए में उनकी स्टाफ की सैलरी, स्टेशनरी और अन्य चीजों के खर्च के लिए दिए जाते हैं. टोटल कंगना को बतौर सांसद सरकार से लगभग 1 लाख रुपए हर महीने मिलते थे.

हालांकि, फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से मिलने वाली कमाई के मुकाबले यह रकम काफी कम है. कंगना रनौत की नेटवर्थ की बात करें तो मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस 91 करोड़ की संपत्ती की मालकिन हैं. कंगना रनौत एक फिल्म के लिए 15 से 25 करोड़ रुपये की फीस वसूलती हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस ब्रैंड एंडोर्समेंट से भी 3 से 3.5 करोड़ रुपये की कमाई करती हैं.