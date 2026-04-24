रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी और बिजनेसवुमन नीता अंबानी इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में वो टाइम समिट में पहुंचीं, जहां उन्हें पश्चिम बंगाल की खास जामदानी साड़ी पहने देखा गया. इस पारंपरिक साड़ी में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. वहीं, जामदानी साड़ी का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, जिसे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी पहनना पसंद करती है.

आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत से लेकर विद्या बालन जैसी कई अभिनेत्रियां खास मौकों पर इस साड़ी को पहनती है और अपने फैंस को फैशन इंस्पिरेशन देती है. किसी जमाने में बॉलीवुड की पहली पसंद शिफॉन साड़ी हुआ करती थी लेकिन अब ये ट्रेंड बदल गया है. आपको बताते हैं कि जामदानी साड़ी की खासियत क्या है जो हर किसी को बहुत पसंद आ रही है.

जामदानी साड़ी की खासियत

जामदानी साड़ी, बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक साड़ी है, जिसे महीन मलमल के कपड़े पर हाथ से बुनाई करके बनाई जाती है. साड़ी की डिजाइन ही इसे पूरे देश में लोकप्रिय बनाती है. इस साड़ी को बंगाल के शांतिपुर, फुलिया और धनिखाली क्षेत्रों में बनाया जाता है, जिसपर रेशम और सूती धागों से बारीक कारीगरी की जाती है.

इसके डिजाइन को करघे पर हाथ से बनाया जाता है, जिससे इसपर बना हुआ फूल तैरता हुआ दिखाई देता है और इसे बनने में करीब 20 से 30 दिन लगते है. ये गर्मियों जैसे मौसम में बहुत आरामदायक होते है. इतना ही नहीं, इस खास पारंपरिक साड़ी को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है.

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कंगना रनौत

पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार के समय कंगना रनौत ने जामदानी साड़ी पहनी. सफेद रंग की इस साड़ी का डिजाइन और और इसकी सुंदरता ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. साथ ही कंगना इसमें बहुत खूबसूरत लग रही है.

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दीपिका पादुकोण

दीपिका ने इसमें एक आइवरी कलर की जामदानी साड़ी को पहना, जिसके साथ उन्होंने रेड और गोल्डन कलर का सुंदर ब्लाउज कैरी किया. साड़ी में लगे गोल्डन लैस, उनकी लाल चूड़ियां और बड़े झुमके उनके लुक को एलिगेंट बना रहे है.

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नीता अंबानी

टाइम समिट में नीता ने बहुत ही सुंदर और बारीक डिजाइन की जामदानी साड़ी पहनी, जो बहुत ही आकर्षक लग रही है. नीता ने इसे सिंपल ब्लाउस और मोतियों के हार के साथ कैरी किया, जिससे उनकी सुंदरता में चार चांद लग गए.

विद्या बालन

हल्के रंग की इस जामदानी साड़ी में विद्या बालन बहुत ही एलिगेंट लग रही है. इसे उन्होंने गोल्डन ब्लाउज और गोल्डन सिंपल ज्वैलरी के साथ कैरी किया, जिसने उनके पूरे लुक में एक रॉयल टच जोड़ दिया है.

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आलिया भट्ट

आलिया ने इसमें एक ग्रीन कलर का सुंदर जामदानी साड़ी पहना है, जिसका लैस इसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है. साथ ही आलिया ने इसके साथ व्हाइट कलर का डीप-नेक ब्लाउज पहना, जो उनके पूरे लुक को शानदार बना दिया.

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