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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हम अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते?' मैथिली ठाकुर के सपोर्ट में आईं कंगना रनौत

'हम अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते?' मैथिली ठाकुर के सपोर्ट में आईं कंगना रनौत

भोजपुरी लोक गायिका मैथिली ठाकुर रॉल्स रॉयस खरीदने को लेकर चर्चा में हैं और इसकी वजह ट्रोल भी हो रही हैं, जिसके बाद अब कंगना रनौत ने उनका समर्थन किया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Sep 2026 04:03 PM (IST)
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भोजपुरी लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब बीजेपी नेता के तौर पर भी जानी जाती हैं. वो गायिकी के अलावा किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. इन दिनों वो इसलिए सुर्खियों में हैं क्योंकि हाल ही में उन्हें लालबागचा राजा के दर्शन के लिए रॉल्स रॉयस से उतरते हुए देखा गया. इस लग्जरी एसयूवी की कीमत करीब 13 करोड़ रुपये है, जिसके बाद ट्रोल्स एक्टिव हो गए और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. ऐसे में अब उनके सपोर्ट में कंगना रनौत आई हैं और कहा कि क्या वो लोग अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं?

मैथिली ठाकुर की ट्रोलिंग को लेकर कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है और उनके समर्थन में ट्रोल्स को जवाब दिया. कंगना ने इसमें लिखा, 'कुछ लोगों को जलन होने लगती है जब वो नेताओं को अच्छी जिंदगी जीते हुए देखते हैं. अब हमारे एक युवा विधायक को लग्जरी कार इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है. हम भले ही समाज सेवा में लगे हों लेकिन हमारा अपना करियर जिंदगी और लोकप्रियता भी है.'

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'हम अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते क्या?'

कंगना रनौत ने आगे लिखा, 'हम निस्वार्थ भाव से जनहित में काम करते हैं लेकिन कुछ लोगों को हमारे अच्छी तरह रहने से इतनी तकलीफ क्यों होती है? हम अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते क्या? हमें जनता के पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन हमसे ये उम्मीद करना कि हम हमेशा गरीब और बेजान जिंदगी जिएं, ये बिल्कुल बेतुका है.


हम अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते?' मैथिली ठाकुर के सपोर्ट में आईं कंगना रनौत

तृषा कृष्णन के सपोर्ट में भी बोली थीं कंगना रनौत

कंगना रनौत ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी के सपोर्ट में अपनी बात रखी है. इसके पहले वो हाल ही में तृषा कृष्णन के सपोर्ट में भी बात कहते हुए नजर आई थीं. हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. दरअसल, तृषा कृष्णन पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चेन्नई पहुंची थीं, जिसके बाद वो चर्चा में आ गई थीं और विवादों में बनी हुई थीं. 

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उन्होंने पोस्ट में लिखा था, 'आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में क्या हुआ, जहां एक बहुत सम्मानित कलाकार और एक्ट्रेस एक ऐसे मामले में शामिल थीं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच संबंध था. हालांकि, जब गाली-गलौज और चरित्र हनन की बात आती है तो हमेशा महिला को ही निशाना बनाया जाता है.' 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Sep 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut
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