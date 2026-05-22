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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'चुपके से शादी नहीं करुंगी', मंगलसूत्र वाली वायरल वीडियो पर बोलीं कंगना रनौत- वो फिल्म का लुक था

'चुपके से शादी नहीं करुंगी', मंगलसूत्र वाली वायरल वीडियो पर बोलीं कंगना रनौत- वो फिल्म का लुक था

Kangana Ranaut On Marriage Rumors: कंगना रनौत अपनी बेबाकी नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. चर्चा जोरों पर है कि उन्होंने सीक्रेट वेडिंग कर ली. इस पर अभिनेत्री ने चुप्पी तोड़ी है.

By : राहुल यादव | Updated at : 22 May 2026 05:37 PM (IST)
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कंगना रनौत अक्सर अपने किसी ना किसी बयान की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. कई बार वो कुछ ऐसे राजनीतिक बयान दे देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब अभिनेत्री अपने किसी बयान को लेकर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ की वजह से मीडिया में छाई हुई हैं. उनकी सीक्रेट वेडिंग की चर्चा जोरों पर है, जिसके बाद अब कंगना ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

दरअसल, सोशल मीडिया पर कंगना रनौत की लेटेस्ट फोटोज और वीडियोज वायरल सामने आए थे, जिसमें अभिनेत्री को मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए देखा गया था, जिसके बाद सीक्रेट वेडिंग की चर्चा शुरू हो गई थी. खबर आग की तरह फैल गई थी, जिसके बाद कंगना ने अपना रिएक्शन दिया और सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि शादीशुदा महिलाओं के लुक को लेकर इतनी बड़ी बात क्या है?

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कंगना रनौत ने सीक्रेट वेडिंग पर दी सफाई

कंगना रनौत ने सीक्रेट वेडिंग की चर्चाओं के बीच इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फोटो को शेयर करते हुए इस पूरे मामले पर सफाई दी और लिखा, 'मैं सिटी में किसी फिल्म की हर दिन शूटिंग कर रही हूं. किसी ने मेरी रेंडम फोटो क्लिक कर ली और उस समय मैं अपने कैरेक्टर और मेकअप में थी. अब मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं लेकिन शादीशुदा महिलाओं के लुक को लेकर इतनी बड़ी बात क्या है? एक्टर्स हर तरह के रोल प्ले करते हैं. मैं सीक्रेटली शादी नहीं करूंगी. मैं वादा करती हूं.'


चुपके से शादी नहीं करुंगी', मंगलसूत्र वाली वायरल वीडियो पर बोलीं कंगना रनौत- वो फिल्म का लुक था

चिराग पासवान संग रही थी लिंकअप की खबरें

गौरतलब है कि इसके पहले भी कंगना रनौत अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बार मीडिया की सुर्खियों में रह चुकी हैं. कुछ समय पहले ही उनका नाम चिराग पासवान के साथ जोड़ा जा रहा था. दोनों ही राजनेता हैं तो वो अक्सर मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार साथ में स्पॉट किए जाने और उनकी बॉन्डिंग को देखने के बाद लोगों ने काफी कयास लगाए थे कि वो एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, बाद में कंगना ने अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी थी और बताया था कि दोनों दोस्त हैं. राजनेता से पहले दोनों फिल्म इंडस्ट्री की वजह से एक-दूसरे को जानते हैं. 

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कंगना रनौत का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर कंगना रनौत के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो उन्हें आखिरी बार फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर आधारित थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी लेकिन ओटीटी पर इसे लोगों ने काफी पसंद किया था. फिल्म में एक्ट्रेस के साथ कई कलाकार थे, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा था. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 22 May 2026 04:24 PM (IST)
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